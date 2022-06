Homenatge a la fresca

Menjar a l’aire lliure en un entorn tranquil és molt agradable quan fa bon temps. Avui us porto dues opcions de luxe per endrapar a la fresca: una d’exòtica i una altra on fan els macarrons més bons de Catalunya (potser en algun lloc fan uns macarrons igual de bons, però més és impossible).

Comencem per l’exòtica. Si mai heu vist sèries sud-coreanes, sabreu que tot el dia endrapen o parlen de menjar. De manera que al final et fan agafar gana i vols tastar aquestes delícies que veus en pantalla. Recentment he descobert un restaurant coreà fantàstic: el Hanki. És al carrer Guillem Tell, 23. Des de fora no ho diríeu, però al fons del restaurant hi té un pati molt acollidor. Menjar-hi és un autèntic luxe. Però és que a més, el que serveixen és excel·lent. És un bon lloc per iniciar-se en la cuina coreana ja que tenen plats típics com el bibimbap (arròs barrejat amb verdures, carn i ou) o el bulgogi (un plat de vedella tallada molt fina i saltejada). També hi ha el pollastre fregit –que a Corea és una sensació– i ploma a la brasa a partir de la qual fas una mena de farcells amb enciam. La carta no és excessivament llarga, així que no us atabalareu si no sabeu què triar. El popular kimchi (col fermentada), que restaurants no coreans ara posen a tot arreu, és casolà, se’l fan ells. A nosaltres ens van agradar especialment els fideus de moniato amb vedella. Són més gruixuts que d’altres que havíem tastat. Van volar. També l’arrel de lotus fregida. Els plats principals atipen, però ja sabeu que jo soc molt de postres i en aquest lloc en tenen un de molt destacable: el hotteok. És una mena de crep (més gruixuda) que serveixen amb gelat. Deliciós.

I ara passem als macarrons que us havia promès. Els trobareu al Monocrom, un restaurant excel·lent ubicat a la plaça Cardona, a Sant Gervasi-Galvany. La terrassa que tenen és tranquil·líssima perquè queda en un racó de la plaça, tot i que val a dir que l’interior del local també és molt agradable. La proposta gastronòmica del Monocrom és supersòlida. Tots els plats ratllen la perfecció, i fins i tot sorprenen els que heu tastat mil cops, com l’escalivada. Hi ha molt d’amor en tot el que cuinen i es nota, com en el capipota. Són gent amb molt de criteri, i hi ha detalls que m’enamoren, com els ganivets, que són de la casa Pallarès de Solsona. Et venen ganes de comprar-ne un joc per tenir-los també a casa. La cuina és tradicional però passada pel sedàs de l’exigència de la restauració moderna, més refinada. Des del meu punt de vista ho claven. És d’aquells llocs que si hi has de portar algú saps que quedaràs bé. Especialment indicat per als amants de la gastronomia nostrada, sibarites o per a la gent que sempre necessita saber què menja (ja m’enteneu). Al Monocrom, però, el vi és tan protagonista com la teca. Té ànima debar à vins i els seus propietaris en són uns grans entesos. Hi ha moltes referències i una fantàstica selecció de vins naturals. Deixeu-vos aconsellar i, si podeu, tasteu-ne més d’un, ja que és un dels llocs on val la pena deixar-se portar i experimentar. Salut!

Declaració d'intencions

Aquest text no és contingut publicitari. Tots els llocs els he visitat com a clienta i he pagat el compte com qualsevol altra persona.

HANKI