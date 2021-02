El Japó identifica una nova variant del SARS-CoV-2

Disponible en: cat

LondresLes autoritats sanitàries del Japó han confirmat aquest divendres la identificació d’una nova variant del SARS-CoV-2. La nova variant s'ha trobat en 91 casos a la zona de Kanto, a l'est del país, i també en dos casos en sengles aeroports, segons ha informat el secretari en cap del govern, Katsunobu Kato.

El govern està decidit a augmentar la vigilància sobre les noves variants, que podrien ser més resistents a les vacunes. El Japó, precisament, va començar ahir la campanya d’immunització.

La nova variant "pot ser més contagiosa que les soques convencionals i si continua estenent-se al país pot provocar un ràpid augment dels casos", ha dit Kato. Segons l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses del Japó, la nova variant sembla que s’hauria originat a l'estranger, però seria diferent d'altres tipus que s'han identificat esporàdicament al Japó. Té la mateixa mutació E484K a la proteïna espícula que el virus utilitza per infectar les cèl·lules humanes que s’han trobat en altres variants: la sud-africana i la del Regne Unit.

Fins ara el Japó ha informat de 151 casos de les variants de Kent (Regne Unit), Sud-àfrica i el Brasil, segons el ministeri de Salut. En total, des de l’esclat de la pandèmia, el nombre de casos s’ha elevat per sobre dels 400.000, amb 7.194 víctimes mortals. En les 24 hores abans de dijous, els nous casos havien pujat a 1.393.

Jocs Olímpics

La identificació de la nova varietat al Japó posa encara més dubtes sobre la celebració dels Jocs Olímpics, previstos per a l'estiu del 2020, ajornats a causa de la crisi sanitària, i que s'haurien de celebrar entre el 23 de juliol i el 8 d'agost d'aquest any. En aquest sentit, la nova responsable de l'esdeveniment, Seiko Hashimoto, va dir ahir que entén que hi ha "una gran preocupació pública" pels Jocs. L’exciclista i medallista olímpica, que ha assumit el càrrec per la dimissió de Yoshiro Mori, implicat en un escàndol masclista per declaracions contra les dones, va assegurar que els Jocs serien “segurs”. Amb tot, el mateix dijous el governador de la província de Tòquio en va demanar la cancel·lació.