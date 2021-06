L'Audiència espanyola obre judici oral contra Francesc Robert, pel cas Pujol

Disponible en: cat

MadridUna imatge impactant, la de Jordi Pujol i els seus fills asseguts al banc dels acusats, està cada vegada més a prop. El titular del jutjat d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha dictat aquest dimecres l’obertura de judici oral contra l’expresident de la Generalitat i la seva família, un tràmit que els condueix de manera irremeiable davant un tribunal que jutjarà si durant anys van actuar com una organització criminal –en paraules del magistrat que els va processar, José de la Mata–, enriquint-se a l’esquena d’Hisenda i gràcies a la influència que tenien sobre l’administració pública.

El líder de l’entramat era el fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, segons coincideixen les acusacions, i haurà de dipositar una fiança de 7,5 milions d’euros els pròxims deu dies per fer front a les responsabilitats civils que es puguin derivar del procediment. Si no ho fa o es declara insolvent, se li embargaran els béns, va acordar el magistrat. A Gironès també se li imposa una fiança, de 400.000 euros, i per a tots els encausats es manté la situació de llibertat perquè no hi ha risc de fuga.

19 acusats, sense Ferrusola

La interlocutòria dictada aquest dimecres per Pedraz –el jutge que va agafar el relleu de De la Mata quan aquest es va convertir en membre d’Eurojust, a l’Haia (Països Baixos)– no és més que la certificació que les acusacions es mantenen en els seus postulats i formalitzen la qualificació provisional dels fets, un cop la instrucció es va tancar amb el processament dictat fa un any. La Fiscalia va presentar el seu escrit a principis de maig i va demanar jutjar tota la família: reclama nou anys de presó per a l’expresident català, 29 anys per a Jordi Pujol Ferrusola, 17 per a la seva exdona, Mercè Gironès, 14 per a Josep Pujol Ferrusola i vuit per a la resta de germans.

De la seva banda, l’Advocacia de l’Estat, que va donar a conèixer el seu escrit dimarts passat, exclou l’expresident i centra la seva acusació en el fill gran, per a qui demana 25 anys de presó, Gironès i Josep Pujol Ferrusola, a més dels deu empresaris que també hauran d’anar a judici. Són Francesc Robert, Bernardo Domínguez, José Barrigón, Gustavo Buesa, Josep Mayola, Alejandro Guerrero, Luis Delso, Carles Sumarroca, Josep Cornadó i Carles Vilarrubí. En total, 19 persones aniran a judici, després que l’Audiència Nacional acceptés arxivar la causa contra la dona de l’expresident, Marta Ferrusola, per la “demència severa” que va al·legar la seva defensa.

Els delictes que s’atribueixen als encausats són el d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, set delictes contra la hisenda pública i el de frustració de l’execució. Segons el ministeri públic, Pujol i Soley, Jordi Pujol Ferrusola i Gironès eren els “fundadors/directors” de la suposada associació il·lícita, i els fills, “membres actius”. El fill gran, però, és assenyalat com el “capellà de la parròquia”, tal com el descriu De la Mata en la interlocutòria de processament, que posava fi a set anys d’instrucció.

La seva conclusió era que el grup s’havia aprofitat de la seva “posició privilegiada d’ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades” per acumular un “patrimoni desmesurat directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d’activitats corruptes”. Així, el jutge negava la tesi que tot provingués de l’herència de l’avi Florenci.

“No soc corrupte. La deixa del meu pare no és fruit de comissions il·legals ”, es defensa Pujol al llibre Entre l’esperança i el dolor (Proa, Enciclopèdia, 2020), presentat fa uns dies pel periodista Vicenç Villatoro, que n’és l’autor. Les defenses tenen un mes –fins al 16 de juliol, un any després del processament– per presentar els seus escrits, però en recursos anteriors ja han deixat clar que no es concreta l’origen suposadament il·lícit de la fortuna, no “s’individualitzen” les conductes punibles ni a quines autoritats s’hauria exercit influència per fer negoci, entre altres coses.

Un cop hagin enviat les seves al·legacions només caldrà esperar que l’Audiència Nacional trobi data per a la celebració del judici. Fonts consultades assenyalen que és “difícil” que pugui tenir lloc aquest any 2021, tenint en compte que no hi ha ningú en presó preventiva. El judici està a prop, però caldrà esperar uns mesos per veure la família Pujol al banc dels acusats. L'expresident del Govern, per cert, acaba de fer 91 anys.