L'esquerra francesa surt al carrer contra la ultradreta i la deriva de Macron

ParísMilers de francesos s'han manifestat aquesta tarda en unes 140 ciutats d'arreu de França per protestar contra l'extrema dreta i el govern liderat per Emmanuel Macron. Tota l'esquerra, des del Partit Comunista fins al Partit Socialista, passant pels verds, la França Insubmisa de Jean-Luc Mélenchon, el partit de l'excandidat socialista Benoît Hamon i més de 110 sindicats i associacions, han deixat enrere les seves diferències per aixecar la veu contra l'enemic comú. "Tot el món detesta els feixistes": aquest ha sigut el crit més repetit a la protesta de París.

"Em preocupa molt que l'extrema dreta no pari de guanyar terreny. El clima polític atrau votants històrics de centreesquerra cap a la dreta", lamenta la Margot, de 21 anys. "Jo ho veig a casa. El meu pare, que era militar, tot el dia repeteix el discurs que hi ha molta inseguretat. Com solucionaria ell tots els problemes socials? Posant policia arreu", afegeix el seu amic Nicolas, de la mateixa edat.

L'altra diana de la protesta ha sigut Macron i, concretament, el seu ministre de l'Interior, Gérald Darminin. "Macron està fent el joc a l'extrema dreta", diu el Julien. "El govern cada cop està adoptant més el vocabulari que utilitza l'extrema dreta i posa al centre del debat els mateixos temes", assegura el Nicolas, que també critica el paper d'alguns mitjans de comunicació, que "tot el dia estan dient que França és un lloc perillós". I, sobre el ministre de l'Interior, diversos manifestants entrevistats per l'ARA coincideixen en posar d'exemple les declaracions que va fer en un debat contra Marine Le Pen, la líder de l'ultradretà Reagrupament Nacional (RN,) en què la va acusar de ser "tova". "Quan Macron va posar Darminin ja sabia què feia. Després si guanya l'extrema dreta no ens fem els sorpresos", diu una senyora de 72 anys que prefereix no dir el seu nom.

Més enllà d'aquestes paraules, que van aixecar molta polseguera, el clima polític francès fa temps que està caldejat. El mes passat militars francesos van publicar dos manifestos que advertien d'una "guerra civil". "Ho trobo molt fort i preocupant", diu la Lou Ann. També van ser polèmiques l'aprovació de la llei de seguretat global, que penalitza difondre imatges de policies, i la llei contra el separatisme, que està destinada a combatre l'islamisme radical però part de l'esquerra i de la comunitat musulmana la consideren racista. I, per si no n'hi hagués prou, la setmana passada Macron va ser agredit en una visita a l'escola d'hoteleria Tain-l'Hermitage (a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps). El president francès va treure ferro a l'incident i va dir que era un cas aïllat, en cap cas una conseqüència del clima polític. Però els manifestants d'avui i l'esquerra mediàtica no opinen el mateix.

Sense front comú

Quan se'ls pregunta qui votaran, tots ho tenen clar: "La candidatura unitària d'esquerres". Ara bé, l'esquerra està molt lluny de formar una sola candidatura capaç de plantar cara a Macron i a l'extrema dreta a les eleccions presidencials dels mesos d'abril i maig del 2022. "Si et dic la veritat, el meu vot serà estratègic", admet el Nicolas. "Segurament els verds", diu la seva amiga. "Si hem de triar, Mélenchon", responen una parella de jubilats. Precisament el líder de la França Insubmisa ha acabat la protesta brut de la farina que li ha tirat un manifestant.

En tot cas, avui s'han manifestat unides contra l'extrema dreta 70.000 persones a París i 150.000 a tot el país, segons els organitzadors. A la capital francesa, la manifestació ha començat a quarts de tres a Place de Clichy i ha finalitzat cap al vespre a Place de la République. Ha transcorregut amb total normalitat, tot i el fort desplegament policial, i l'ambient ha sigut festiu, amb batucades, càntics i un camió descapotable des del qual s'anaven fent mítings i s'ha acabat utilitzant com a pista de ball.