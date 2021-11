L'Eurocambra condemna la llei antiavortament de Polònia, després de la mort d'una dona

Brussel·lesA finals de la setmana passada, desenes de milers de persones ocupaven els carrers de la capital polonesa, Varsòvia. La majoria eren dones que protestaven i lamentaven la mort d'Isabel, una dona de 30 anys que va morir després que els metges no li practiquessin un avortament d'emergència que hauria pogut salvar-li la vida. El fetus no era viable, però des de fa un any l'avortament per malformació és il·legal a Polònia i els metges van témer les conseqüències penals.

Arran d'aquest cas, que ha commocionat part de la societat civil polonesa, i un any després que entrés en vigor la llei que de facto fa impossible avortar lliurement a Polònia, l'Eurocambra ha aprovat aquest dijous una resolució en què condemna (de nou) de manera contundent la legislació polonesa. El text, impulsat per una àmplia majoria que va des del Partit Popular Europeu, els socialistes, els liberals i els Verds fins a l'Esquerra, "subratlla que, en casos de deteriorament fetal greu o mortal, es tracta d'una violació dels drets humans i d'una forma de violència masclista que afecta els drets de les dones i les nenes a la vida, la integritat física i mental, la igualtat, la no discriminació i la salut". Però, a més, també considera que "restringir o prohibir el dret a l'avortament no redueix de cap manera la necessitat d'avortaments, sinó que fa que les dones hagin de buscar avortaments insegurs, viatjar a l'estranger per avortar o portar a terme l'embaràs contra la seva voluntat". El text s'ha aprovat per 373 vots a favor, 124 en contra i 55 abstencions.

L'Eurocambra també apunta directament a Polònia i condemna "l'entorn cada cop més hostil i violent" per a les defensores dels drets humans al país, inclosa la "retòrica hostil per part dels funcionaris del govern", i també condemna "l'ús excessiu i desproporcionat de la força i de la violència contra els manifestants, incloses les activistes i les organitzacions pels drets de les dones, per part de les autoritats policials i d'actors no estatals com els grups nacionalistes d'extrema dreta".

La resolució és només un posicionament polític no vinculant de l'Eurocambra, però envia un fort missatge a Polònia, tenint en compte l'àmplia majoria que ha donat suport al text i el moment en què s'aprova, després del cas Isabel. L'Eurocambra va tan lluny com pot, perquè insta el Consell Europeu a abordar la qüestió sobre el respecte dels drets fonamentals a Polònia i ampliar l'abast del procés sancionador obert contra el país sota l'article 7 dels tractats de la UE, que obren un seguit de processos d'infracció contra un soci europeu i poden arribar a retirar-li el dret de vot (podrien fer-ho si Hongria no fes pinça amb Polònia per evitar-ho).

Els europarlamentaris també demanen obertament a Polònia que compleixi les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, que va declarar il·legal el Tribunal Constitucional que ha emès sentències que limiten l'avortament. També demanen a la Comissió Europea que garanteixi el dret a la salut de les dones i nenes de Polònia amb mesures com ara amb un enviat especial per supervisar jurídicament aquesta qüestió. Fins ara, però, el govern ultraconservador polonès, encapçalat pel partit Llei i Justícia (PiS), ha ignorat les amenaces, els avisos i, fins i tot, les sentències arribats des de les institucions europees, i manté ferm el desafiament contra la UE.