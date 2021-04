L'èxit de la vacuna permet que Europa comenci a pensar en treure's la mascareta

Disponible en: cat

BarcelonaLa protecció que les dues dosis de la vacuna dona als ciutadans és "efectiva", segons està demostrant la gran campanya de vacunació que s'està duent a terme a tot el món. Amb aquesta certesa sobre la taula, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha publicat un informe que, per primer cop, planteja començar a prescindir de les mascaretes i la distància física en alguns casos determinats. El primer escenari en el qual els europeus es podrien tornar a ensenyar les cares és en trobades entre persones que ja hagin rebut les dues dosis de la vacuna (o una sola en el cas de Janssen). També podrien prescindir de la mascareta entre persones totalment vacunades i altres que no formin part dels col·lectius de risc, és a dir, gent jove i de mitjana edat que no tingui problemes de salut que es puguin complicar per culpa del covid-19. Es considera que una persona deixa de ser de mitjana edat quan ja supera la franja dels 60 o 65 anys.

"Sembla que les mascaretes hagin vingut per quedar-se, però no és així. Les mesures són molt importants quan no hi ha alternatives però a mesura que hi ha vacunes, les mesures no farmacològiques no tenen per què ser tan restrictives", explica a l'ARA Josep Maria Jansà, director de l'àrea de resposta epidemiològica de l'EDCD.

Aquesta supressió de la distància i de la mascareta també es podria aplicar entre persones vacunades i bombolles familiars que no hagin rebut la protecció però que no siguin de risc. Les conclusions es basen en l'experiència demostrada durant els últims cinc mesos a partir de la vacunació dels diferents estats i no ja en proves de les mateixes empreses farmacèutiques. L'informe ve a ser una guia de desescalada d'aquesta agència de prevenció creada per la Unió Europea i qualsevol estat de la Unió s'hi pot acollir per començar a flexibilitzar l'ús de la mascareta.

Els casos que autoritza l'EDCD són:

Quan una persona (o un grup) amb les dues dosis es relaciona amb altres persones també totalment vacunades, independentment de l'edat. Quan una persona vacunada es relaciona amb una persona (o una bombolla) no vacunada però jove o de mitjana edat. Quan una persona (o una bombolla) jove o de mitjana edat sense vacuna es relaciona amb altres persones vacunades.

En espais públics i grans concentracions, aquest relaxament, però, no s'hauria de permetre, segons puntualitza l'informe. A més, segons Jansà: "Les conclusions es basen en l'evidència disponible però tenen un marge d'error. Si algunes d'aquestes persones volguessin seguir utilitzant mascareta, està bé". Tot i així, "és el moment de, a poc a poc, començar a relaxar les restriccions", argumenta Jansà.

Augmentar la vacunació

L'estudi destaca que la mitjana europea de persones majors de 80 anys que han rebut una sola dosi de la vacuna és del 70%, mentre que les que ja les tenen totes dues representen el 47%. A Catalunya, el percentatge de majors de 80 anys amb una dosi és del 89% (+19) i amb dues dosis del 40% (-7). Pel que fa als treballadors sanitaris europeus, el 65% han rebut la primera dosi (a Catalunya és del 84%) i el 50% totes dues (78% a Catalunya).

Aquesta agència europea avisa que cal un "desplegament ràpid i eficaç" de la vacunació per permetre "una relaxació més forta de les mesures" per als vacunats. "Confiem que l'augment de la cobertura de la vacunació tindrà un impacte positiu i directe a l'hora de tornar a la vida normal", ha defensat Andrea Ammon, directora de l'ECDC, en declaracions recollides per l'ACN. Davant del pessimisme global per culpa de la pandèmia, Jansà ha recordat que "les epidèmies comencen, davallen i fan pujades, però acaben". I ha pronosticat: "A finals d'aquest any estarem vivint pràcticament amb normalitat".

Llibertat per a les restriccions a viatjar

En l'informe, l'organisme dona via lliure als estats per eximir de tests o quarantena els vacunats que vulguin viatjar. "Les autoritats de salut pública poden considerar l'exempció de les persones completament vacunades de les proves repetides en entorns laborals i d'altres comunitats". A Espanya, el secretari general de Salut Digital, Alfredo González, ja va avançar fa una setmana que la voluntat és "facilitar" al màxim l'arribada de viatgers, de manera que no està previst ni demanar quarantenes ni fer PCRs a les persones que estiguin vacunades o les que hagin passat la malaltia i tinguin els anticossos. Des que es va obrir el debat a la UE, els països que més necessiten el turisme (com Espanya, Itàlia o Grècia) han apostat per flexibilitzar al màxim les restriccions als viatgers.

L'informe també fa referència a les escoles, ja que hi ha hagut molts països europeus que les han tancat, més enllà, fins i tot, de la primera onada. En quest àmbit, confirma que el risc es pot considerar "molt baix" entre alumnes i professors, mentre que entre professors i altres professionals del centre "pot augmentar el risc".