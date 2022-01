Espanya regula el preu màxim dels tests d'antígens: 2,94€

MadridEls tests d'antígens que venen les farmàcies no podran costar més de 2,94 € a partir d'aquest dissabte. És la decisió que ha pres la Comissió Interministerial dels Preus dels Medicaments (CIMP) per unanimitat després que el president espanyol, Pedro Sánchez, anunciés dilluns la intenció de l'executiu de limitar el preu d'aquestes proves autodiagnòstiques que les farmàcies poden vendre des del mes de juliol. L'acord arriba després d'unes setmanes complicades, en què hi va haver problemes de subministrament a moltes farmàcies d'arreu de l'Estat en plena sisena onada de la pandèmia. "L'objectiu és fixar un preu el més assequible possible per mantenir l'equilibri necessari en el mercat", ha justificat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en roda de premsa.

Els tests d'antígens s'han convertit en una eina més de diagnòstic del coronavirus. Durant les setmanes prèvies a les vacances de Nadal i davant l'explosió de contagis per òmicron, la seva demanda va començar a créixer exponencialment, cosa que va provocar problemes a les farmàcies per poder donar-hi resposta. "L'objectiu era estabilitzar el subministrament, quan la demanda s'havia multiplicat per 1.000 en alguns casos", ha explicat Darias. A Catalunya, això va provocar que els preus es multipliquessin per quatre una setmana abans de Nadal. Fins ara, el cost d'aquestes proves es movia entre els 4 i els 10 euros, però el govern espanyol finalment ha decidit limitar-ne el preu per fer-los més accessibles.

Per fixar el 2,94 € com a preu màxim, la Comissió Interministerial dels Preus dels Medicaments -formada per representants dels ministeris de Sanitat, Hisenda i Indústria, i també per les comunitats autònomes- ha tingut en compte els preus de venda d'aquests tests des del mes de juliol, quan el producte es va posar a la venda a les farmàcies, i també els preus de la setmana d'abans de Nadal (la del 13 de desembre) i del mes de setembre, a més de contrastar-los amb el preu mitjà dels països de l'entorn.

Sánchez va explicar dilluns que fins ara el govern no havia obert el meló de la limitació d'aquests preus perquè primer se n'havia de garantir el subministrament. Segons el ministeri de Sanitat, a hores d'ara hi ha unes 40 marques de test al mercat davant les 22 que hi havia al mes de novembre. Les farmàcies són els únics establiments autoritzats per vendre-les i, ara per ara, el govern espanyol no ha autoritzat ampliar l'autorització a llocs com ara els supermercats, tal com demanaven alguns grups de l'oposició i com fan alguns països com Portugal. A Catalunya, de fet, les farmàcies poden centralitzar els positius que són detectats a través dels tests d'antígens, una mesura que la Generalitat va prendre per descongestionar els Centres d'Atenció Primària (CAP).

Amb la decisió d'aquest dijous, aquests tests passen a afegir-se a la bossa de béns sanitaris que tindran un preu limitat i que estan exempts d'IVA. En el cas de les mascaretes, el govern espanyol va decidir limitar-ne el preu l'abril del 2020 i el va rebaixar encara més (fins als 72 cèntims) el novembre d'aquell mateix any. En paral·lel, l'executiu també va decidir aplicar el tipus reduït de l'IVA, del 4%, a aquest producte.

Els farmacèutics "assumeixen" la mesura per "responsabilitat"

Els farmacèutics han "assumit" la mesura del govern espanyol, tot i admetre que en la "majoria de les farmàcies" vendran els tests "per sota del preu d'adquisició". En un comunicat, el Consell General de Farmacèutics i la Federació de Distribuidors Farmacèutics (Fedifar) defensa que es fan seva la mesura per "responsabilitat" i perquè davant de "circumstàncies extraordinàries es requereixen mesures extraordinàries". Admeten que les empreses de distribució farmacèutica hauran de fer un "esforç", però creuen que els "interessos mercantils no hi tenen cabuda si parlem d'una eina essencial en la lluita contra la pandèmia".

En canvi, l'organització de consumidors Facua ha denunciat en un comunicat que el preu establert és "desproporcionat" perquè consideren que se seguirà "permetent un marge de benefici descomunal". L'associació exigia més "contundència" en la intervenció del mercat perquè el preu màxim establert pel govern espanyol és "similar" al que ja es venien els tests abans que arribés la sisena onada.