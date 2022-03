Com reduir el consum d'energia immediatament per fer front a la nova crisi de preus?

La pujada del preu de l'energia, que ja s'havia generalitzat els últims mesos, s'ha desbocat amb l'inici de la invasió russa d'Ucraïna. La UE ha imposat sancions a Rússia, però són insuficients perquè Europa continua comprant gas i petroli russos, de manera que continua finançant les arques públiques del govern de Vladímir Putin.

És per això que l'Agència Internacional de l'Energia i la Comissió Europea demanen als usuaris que redueixin el consum energètic a tot el continent. Els Estats Units han prohibit directament la importació de gas i petroli russos, però la UE encara no ho pot fer. Tot i que s'ha proposat reduir substancialment la dependència de Rússia en els pròxims mesos, l'acció que tindria un impacte més immediat seria una rebaixa generalitzada del consum per part de ciutadans i empreses.

Però com es pot reduir el consum energètic? Cal tenir en compte que gairebé la meitat del consum d'energia que es fa a Catalunya es deu al transport, per tant aquest és un aspecte clau que s'hauria de vigilar. A més, tres quartes parts de l'energia que es consumeix a casa nostra és petroli (46% del total) i gas natural (23%).

Deixant de banda mesures d'eficiència energètica (millorar els aïllaments, per exemple), concretament aquests són alguns consells que podem seguir de manera immediata: