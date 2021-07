Restriccions Covid. Què has de saber si estàs, o tens previst anar, de vacances a Catalunya?

6.

Les entrades serviran per desplaçar-se durant el toc de queda

Les entrades de les activitats culturals serveixen per desplaçar-se durant el toc de queda. Per exemple, si un espectacle o un concert s'acaba a la mitjanit i s’ha de fer un desplaçament de força estona per tornar a Barcelona –una de les ciutats on s’aplica el confinament nocturn–, les entrades són un salconduit per justificar la mobilitat.