Les riuades del centre d'Europa: una nova alerta dels efectes del canvi climàtic

Erftstadt (Alemanya)“No els deixarem sols en aquests moments tan difícils i dolents“, assegurava la cancellera Angela Merkel des de Washington, en la seva última gira pels Estats Units. La tempesta Bernd, que ha portat fortes pluges i inundacions a Renània del Nord - Westfàlia, Renània Palatinat i Baden - Württemberg, a l’oest d’Alemanya, ja ha registrat 141 morts, més de 1.300 desapareguts i milers de milions en danys materials. “La xifra de catàstrofes climàtiques ha crescut de forma dramàtica“, alertava Merkel. El seu partit (CDU), amb el candidat a canceller, Armin Laschet, al capdavant, ha anunciat aquest divendres un paquet d’ajudes per als damnificats, encara per quantificar.

Bèlgica també s'ha passat dies acumulant pluges constants que han provocat inundacions catastròfiques a l'est del país, principalment a la zona de Valònia, on ja es compten 27 morts, la majoria a Lieja, on les autoritats no tenen clar el nombre de desapareguts. "No sabem què trobarem una vegada marxi l'aigua, no sabem quanta gent està atrapada a casa seva", deia un bomber que feia feines de rescat a la localitat de Chenee. La zona ha quedat pràcticament incomunicada, amb trens i carreteres impracticables, i les autoritats calculen que hi ha unes 40.000 persones sense electricitat, informa Júlia Manresa Nogueras.

El govern federal alemany ja ha fet la declaració de zona catastròfica perquè les persones afectades puguin rebre indemnitzacions i també ha demanat ajuda a la Comissió Europea, dins el marc del mecanisme de protecció civil. Tanmateix, la situació ha anat estabilitzant-se perquè les pluges han anat afluixant al llarg d'aquest divendres, circumstància clau per estabilitzar la zona de Limburg, on es va reduint el risc que el riu Mosa es desbordi. La gran preocupació de les autoritats alemanyes és ara la presa de Steinbachtalsperre en el districte d'Euskirchen, on els enginyers han detectat esquerdes que podrien provocar-ne l'esfondrament. Quatre-mil cinc centes persones de petites viles de la zona ha sigut evacuades.

Segons el ministeri de l’Interior alemany, 15.000 agents dels bombers, la policia i organitzacions d’ajuda davant de catàstrofes s’han desplaçat a aquestes regions de l’oest del país. També hi participa l’exèrcit alemany amb uns 500 soldats. Els problemes més habituals aquests dies són els soterranis i baixos inundats, les persones atrapades que no poden obrir la porta per l’alt nivell de l’aigua i els vehicles que han quedat del tot o parcialment inutilitzats. Els equips de rescat segueixen buscant amb tots els mitjans els desapareguts que s’han emportat les riuades.

Una de les institucions de referència en la lluita contra el canvi climàtic a Alemanya és l’Institut de Recerca Climàtica de Potsdam. “Que passaria alguna cosa, que tornaríem a tenir algun tipus d’esdeveniment fort i que possiblement encara en vindrà algun més, tot això ja ho han anat mostrant els nostres estudis. És una clara conseqüència del canvi climàtic i de l’increment de la temperatura“, deia en declaracions a la ràdio pública RBB Fred Hattermann, cap del departament d’investigació.

Lidiant amb les asseguradores

El telèfon de l'Oficina Central del Consumidor a Alemanya treu fum aquests dies. “Amb una assegurança parcial, es cobreixen en principi els danys al cotxe. En el cas dels immobles, no n’hi ha prou amb l’assegurança clàssica per a la llar: només es cobreixen els danys si es té l’anomenada elemental per a casos de terratrèmols i inundacions“, expliquen a la seva web. La majoria de les llars alemanyes no la tenen; a les zones afectades, a Renània del Nord - Westfàlia, serien aproximadament un 47%, a Renània Palatinat un 37% i a Baden - Württemberg un 94%, una excepció en el comportament dels alemanys a l’hora de contractar assegurances. Les dades són de la Federació d’Asseguradores Alemanyes (GDV), que ha anunciat aquest divendres que el 2021 s’espera que sigui un dels episodis més cars des del 2013, quan també va haver-hi fortes inundacions. La asseguradora Allianz per ara no ha volgut donar xifres del que costaran els danys; només ha fet un primer pronòstic pels danys a Suissa, que es calculen en uns 8,3 milions d’euros.

La Lliga Alemanya de Futbol (Bundesliga) oferirà partits benèfics per recaptar diners per als damnificats. Els mitjans de comunicació alemanys i nombrosos ajuntaments han organitzat línies telefòniques per coordinar els voluntaris. No només a pavellons i grans equipaments s’han improvisat allotjaments, sinó també a desenes dels centres de tests de coronavirus que s’han multiplicat els darrers mesos a totes les ciutats alemanyes s’hi han habilitat cuines comunitàries per avituallar voluntaris i agents que participen en les tasques de rescat.

La consciència ecològica entre els alemanys és molt alta i forma part de la rutina diària, més enllà del reciclatge d’escombraries i del retorn d’envasos de plàstic i vidre. Que la tempesta Bernd amb les seves conseqüències catastròfiques hagi arribat quan falten dos mesos i mig per a les primeres eleccions parlamentàries sense Merkel des de fa 16 anys pot tenir conseqüències en el comportament electoral. Ha arribat també poc després que el Bundestag hagi hagut de rectificar la llei climàtica a causa d’una sentència judicial que la considerava massa suau. El moviment de Fridays for Future es fa sentir a Alemanya i representa en part nous vots de joves. Potser les inundacions acabaran de modelar consciències i paperetes.