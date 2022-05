Rússia diu que ja no queda ningú a Azovstal i declara la victòria total a Mariúpol

Barcelona"El territori de la planta metal·lúrgica d'Azovstal s'ha alliberat completament", ha anunciat aquest dissabte al matí el ministeri de Defensa rus en un comunicat. Rússia, d'aquesta manera, ha donat definitivament per acabat el setge a Mariúpol, tot i que ja l'havia donat per conquerida a finals d'abril. Caigut del tot el reducte d'Azovstal, la ciutat es converteix en la victòria més important del Kremlin en 87 dies de guerra. Aquest dilluns Ucraïna ja va donar per acabada la batalla pactant l'evacuació dels últims soldats que resistien a Azovstal, però en els últims dies diverses informacions apuntaven que encara en quedaven alguns a l'interior, i no ha sigut fins a aquest dissabte que Rússia ha anunciat que ja no en queda cap. El balanç, 2.439 soldats ucraïnesos que s'han rendit en els últims dies, incloent-hi un grup final d'uns 500. Aquests soldats són traslladats cap a territori rus, i caldrà un intercanvi de presoners amb Ucraïna perquè deixin de ser ostatges.

Que Rússia doni per tancat el capítol de Mariúpol li permet centrar-se en el Donbass . I l'efecte ha sigut immediat. El governador de Lugansk, Serhí Gaidai, ha afirmat que des de primera hora les forces del Kremlin estaven intentant destruir la ciutat de Sievierodonetsk amb combats als afores de la ciutat. Segons Reuters, tot i perdre terreny a Khàrkiv les tropes del Kremlin estan aconseguint avanços al front de Lugansk. Rússia també ha colpejat un paquet d'armament a l'oest del país que Occident havia enviat a Ucraïna, i les alarmes antiaèries han ressonat per bona part de l'estat ucraïnès, fins i tot a Kíiv i Odessa, on un míssil rus ha destruït un magatzem de combustibles.

"Els intents d'atacar el Donbass continuen. Han deixat en ruïnes Rubizhne i Vonokvakha", ha afirmat el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, que ha afegit que els russos estaven "intentant fer el mateix amb Severodonetsk i moltes ciutats més". Davant d'això, Zelenski ha sentenciat que la guerra només pot acabar per mitjans "diplomàtics": "Serà sagnant, hi haurà lluita, però s'acabarà definitivament per la diplomàcia". Però les converses entre Rússia i Ucraïna de moment estan encallades. I la distensió tampoc arriba amb les potències aliades d'Ucraïna, ja que aquest dissabte, per exemple, el Kremlin ha prohibit l'entrada al país al president dels EUA, Joe Biden; el secretari d'Estat, Antony Blinken, i 961 nord-americans més.