La tercera dosi té realment més efectes secundaris?

BarcelonaMal de cap, son, esgotament general i febre. Són alguns dels símptomes més descrits aquestes últimes setmanes per les persones que han rebut la tercera dosi de la vacuna. ¿Aquesta tercera dosi té realment més efectes secundaris? Per què? Un estudi recent de l'Institut de Salut Carlos III assegura que la tercera punxada ajuda el sistema immune a ser fins a 10 vegades més fort contra la variant òmicron. L'epidemiòleg i investigador ICREA de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), impulsat per la Fundació "la Caixa", el doctor Quique Bassat respon a l'ARA cinc dels dubtes més comuns sobre aquesta tercera ronda de vacunes.

És cert que té més efectes secundaris? (es diu sobretot de la Moderna)

No necessàriament. "La resposta individual de cada un de nosaltres a la tercera dosi és variable, i depèn de factors com quines vacunes s'han rebut abans, quant de temps ha passat entre la segona i la tercera dosi i l'estat físic en el moment de rebre-la", matisa Bassat. De fet, tot i que moltes persones manifesten haver tingut efectes secundaris, n'hi ha moltes altres que reben la tercera dosi sense passar-ne cap. "En tot cas, els efectes secundaris acostumen a ser lleus, molt semblants –quan apareixen– als experimentats i descrits per a la primera o la segona dosi", assegura el doctor.

I per què hi ha gent que nota aquests efectes més intensament?

Hi ha qui assegura que l'acumulació d'anticossos fa que notem més la resposta a la tercera vacuna, però, en canvi, per a Bassat aquesta resposta és massa "simplista". Les causes són multifactorials. Encara no hi ha prou evidència científica, subratlla aquest investigador, per concretar per què en alguns cossos la reacció a la vacuna és més forta que en d'altres.

És igualment important posar-se la tercera o amb dues ja estem protegits?

"És fonamental", sentencia Bassat. L'investigador remarca que amb la nova variant, que és capaç d'eludir la protecció contra la infecció, és clau "estar ben protegit contra la malaltia greu". "Estadísticament tenim moltes més possibilitats d'ingressar a l'hospital o a l'UCI amb només dues dosis que quan ja hem rebut la tercera", assegura.

La tercera punxada és, de fet, bàsica per mantenir el nivell d'anticossos. L'ISGlobal remarca que "els nivells d'anticossos generats per les vacunes decauen gradualment al llarg dels 6 mesos posteriors a la segona dosi" i que "aquests nivells no són suficients per neutralitzar a la variant òmicron". A més, un estudi recent publicat per l'Institut de Salut Carlos III –fet en més de 1.200 persones més grans de 65 anys– demostra que la tercera vacuna aporta "nous anticossos, tant en persones que han passat la infecció per covid com en d'altres que no". L'estudi, presentat aquesta mateixa setmana, remarca que després de la tercera punxada "els anticossos són 10 vegades més eficaços davant de l'òmicron i 17 vegades més davant de la variant delta".

I si porto dues dosis i m'he contagiat recentment, cal la tercera dosi?

En aquest punt no tots els experts es posen d'acord. Si bé n'hi ha que asseguren que amb la doble pauta i a més una infecció recent per òmicron no caldria la tercera vacuna, d'altres la recomanen igualment per frenar la transmissibilitat. Bassat és prudent i es resisteix a no recomanar la tercera dosi. "Sabem que la barreja d'infecció natural més dues dosis dona un estímul immunològic potent", admet l'investigador, que argumenta que, efectivament, d'aquesta manera la persona "ja quedaria prou protegida", però tot i això recomana la tercera punxada: "El que passa en aquest cas és que si acabes de passar l'òmicron no caldria córrer per rebre la tercera dosi". De fet, les autoritats sanitàries han protocolaritzat una espera d'un mes per vacunar-se després de la infecció.

És cert que pot provocar alteracions sobre la menstruació?

Pot passar. "La setmana passada es va publicar un article científic que sí que reflectia amb dades que les vacunes poden tenir algun efecte sobre la menstruació", admet Bassat. En qualsevol cas, el doctor assegura que són "infreqüents" i que "la gran majoria de dones no noten cap canvi". A més es tracta, en bona part, d'efectes "lleus i limitats normalment a la regla al voltant de la data de la vacunació". "És important destacar que aquests efectes no tenen res a veure amb la fertilitat o amb el desenvolupament puberal, i que no es pot concloure que les vacunes tenen efectes secundaris sobre aquests dos processos", concreta Bassat.