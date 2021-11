La Justícia avala que la Generalitat demani el passaport covid a restaurants, bars, residències i gimnasos

BarcelonaLlum verda del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a l'ampliació de l'ús del certificat covid, que a partir d'aquest divendres començarà a demanar-se també a totes les persones majors de 12 anys que vulguin entrar en restaurants i bars –excepte a les terrasses–, als gimnasos i per visitar usuaris a les residències de gent gran. A més, també s'exigirà el passaport per accedir a teatres, cinemes, auditoris o circs quan a l'interior hi hagi activitat de ball o restauració. Els magistrats validen la mesura per "l'empitjorament" de la pandèmia en les últimes setmanes i consideren que l'ús del passaport covid en la majoria d'activitats d'oci és una mesura "idònia, necessària i proporcional" per frenar el creixement del virus en un entorn "festiu, d'aglomeracions de persones i amb dificultat per mantenir la distància social i la mascareta" .

La resolució del Govern avalada pel TSJC estableix que els responsables dels establiments i equipaments hauran de designar uns treballadors que es dediquin a verificar els certificats de la clientela que vulgui accedir-hi. A la zona exterior s'haurà de col·locar un cartell que informi de la mesura i especifiqui que les dades de vacunació en cap cas es guardaran ni es faran servir per a cap altre ús. Caldrà veure si els locals han tingut prou temps per preparar la implantació del sistema, que es vol posar en marxa en les pròximes hores.

El Gremi de Restauradors de Barcelona ha assegurat que s'hi estan adaptant "en un temps rècord" i han fet una crida a la "responsabilitat" dels clients. "Els restauradors no som policies", diuen en un comunicat en què també demanen als usuaris que no anul·lin reserves. Per la seva part, l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness (ADECAFF) ha retret al Govern que no hagi tingut en compte el sector per consensuar la implementació del certificat.

A l'hora de justificar l'aval a l'extensió del passaport covid, que fins ara només s'utilitzava en discoteques i locals d'oci nocturn, el tribunal té en compte l'últim informe de l'Agència de Salut Pública. En l'última setmana el nombre de positius ha augmentat més d'un 38%, fins a situar-se en 102 casos per cada 100.000 habitants. Les franges d'edat amb un augment més significatiu de casos són els menors d'entre 5 i 14 anys i els adults d'entre 30 i 49 anys. Segons les dades de l'informe, la velocitat de transmissió (Rt) fa 35 dies que no baixa de l'1 i la corba continua en sentit ascendent. La conseqüència de tot plegat és que la pressió a l'assistència primària i als hospitals està tornant a créixer: en l'última setmana han ingressat 338 pacients nous amb el virus (un 23% més que la setmana anterior) i una vintena a l'UCI (un 64% més), la majoria persones de més de 70 anys. "Malgrat els alts nivells de vacunació (pauta completa), seguim observant uns percentatges d'ingrés en el segment d'edat d'entre 60-69, 70-79 i més de 79 que preocupen, per la seva potencial gravetat", diuen els tècnics.

Tenint en compte aquestes dades, el tribunal valida l'aplicació del passaport covid en bars, restaurants, gimnasos i en les visites a les residències. Però la resolució avisa el Govern que si més endavant es planteja ampliar el certificat a altres sectors haurà de justificar-ho d'una manera més minuciosa. De moment l'aval a l'ampliació del passaport covid per part del TSJC té una vigencia de 14 dies i caldrà que el Govern presenti una nova petició per prorrogar-lo.

Futures restriccions?

L'informe de Salut justifica l'ampliació de l'ús del passaport covid com una "capa de seguretat addicional" davant l'augment de contagis per evitar imposar altres restriccions que puguin perjudicar l'activitat econòmica, després de més d'un any i mig de pandèmia. Tot i així, un dels punts del document de l'administració subratlla que a hores d'ara Catalunya es torna a situar en un nivell de risc "alt" (al nivell 3 sobre una escala de 4) en el qual es recomana "limitar al màxim els contactes socials fora del grup estable de convivència", fer reunions de "fins a un màxim de 4 persones (fora del nucli estable de convivència)" i mantenir les mesures de distància i higiene personal.