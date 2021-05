La UE acorda reobrir les fronteres exteriors als turistes completament vacunats

Disponible en: cat

Brussel·lesLa vacunació esperona la temporada turística. Els ambaixadors dels vint-i-set governs de la Unió Europea han acordat aquest dimecres la reobertura de les fronteres externes als turistes o viatgers que estiguin completament vacunats. La mesura està especialment pensada per a països tercers com els Estats Units o el Regne Unit, on la vacunació ja està avançada i s'ha dut a terme amb fàrmacs que també estan aprovats a la Unió Europea. Per això, per a l'entrada d'aquests turistes, s'exigirià que hagin rebut la pauta completa d'immunització 14 dies abans del viatge (és a dir, amb dues dosis en la majoria de casos).

Fins ara, qualsevol viatge considerat no essencial des de fora del bloc comunitari estava prohibit (amb l'excepció d'una breu llista de països), però a principis de maig la Comissió Europea va proposar relaxar els criteris per tenir en compte especialment els estats on la campanya de vacunació avança i, en conseqüència, també la seva situació epidemiològica. Així, aquest dimecres, a part de donar accés a Europa a les persones completament vacunades, també es relaxen aquests criteris. Si fins ara només es donaven permisos per entrar a viatgers que provenien de zones amb una incidència inferior a 25 casos per cada 100.000 habitants, la Comissió va demanar elevar el llindar als 100 casos, i l'acord d'aquest dimecres establiria finalment un topall de 75 casos per 100.000 habitants segons Europa Press. Actualment, a la llista només hi ha països com Israel, Austràlia, Nova Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sud, Tailàndia i la Xina, que tenen una situació epidemiològica més bona que la mitjana europea

D'aquesta manera, s'aplana el camí perquè els turistes britànics puguin començar a arribar a les seves destinacions europees més habituals, entre les que hi ha Espanya, tot i que Europa està a l'espera que Londres actuï amb reciprocitat. Cal dir que la gestió de les fronteres és competència de cada estat, que pot establir o no acords bilaterals en aquest sentit. Però la voluntat de l'acord dels ambaixadors d'aquest dimecres és unificar criteris i actuar de manera conjunta per evitar un caos fronterer. El que sí que queda a decisió de cada govern europeu és si accepta també l'entrada de turistes completament vacunats amb fàrmacs no aprovats per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) però validats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

No s'acaben les PCR

És important recalcar que tot plegat no suposa que s'acabi l'obligació de fer proves PCR o quarantenes. Estiguin vacunats o no, els viatgers de tercers països hauran de complir amb els requisits d'entrada de cada país, i aquest és un altre dels grans debats vinculats a la creació del certificat digital de vacunació, que està en plena negociació i s'espera un acord també aquesta setmana. En aquest sentit, països com Espanya ja han avançat que no exigiran testos o quarantenes als turistes vacunats siguin o no europeus, però la posició no és compartida per tots els governs. Aquest dijous hi haurà una nova ronda de negociació sobre el certificat digital entre l'Eurocambra i els governs. Els europarlamentaris reclamen que la vacunació eximeixi de quarantenes i també que s'utilitzin fons europeus per fer que les PCR siguin més econòmiques per evitar discriminació entre les persones que estiguin immunitzades i les que no.

A tot això cal afegir-hi l'habilitació d'un fre d'emergència, que s'activaria per endurir de nou les restriccions en cas d'un nou rebrot o de l'aparició d'una nova variant que faci empitjorar la situació epiodemiològica d'un país. L'acord a nivell d'ambaixadors d'aquest dimecres està pendent d'una última llum verda a nivell de ministres europeus aquesta mateixa setmana i entraria en vigor tan aviat com es publiqui al butlletí oficial de la Unió Europea. L'anunci ha arribat el mateix dia que la UE ha arribat al llindar dels 200 milions de vacunes administrades, cosa que implica que cap al 40% dels adults europeus han rebut com a mínim una dosi de la vacuna.