La méteo: últimes hores de fort vent i de neu

BarcelonaMatí de fortes ventades, sobretot a Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre on s'estan produint la majoria d'incidències. El telèfon 112 ha rebut més de 230 trucades relacionades amb el vent, la majoria provinents del Camp de Tarragona. Aquestes són algunes de les ratxes més fortes d'avui fins a les 13 h (dades en km/h):

Portbou, 150

El Perelló, 114

Mas de Barberans, 114

Aeroport de Reus, 113

Espolla, 104

Font-rubí, 103

Mont-roig del Camp, 103

Amposta, 98

Tortosa, 98

Constantí, 94

Tarragona, 85

Lleida, 75

No són ventades gaire habituals. A Portbou no hi havia un cop de vent tan fort des del dia 3 de febrer del 2019. A les Terres de l'Ebre l'1 de febrer d'enguany va haver-hi una situació de mestral molt similar a la d'avui.

Amb el pas de les hores les ratxes fortes arribaran també al Pirineu i a l'Alt Empordà. Demà a primera hora el vent encara serà molt fort a l'Alt Empordà, als cims del Pirineu i a la vall de l'Ebre, però amb el pas de les hores anirà minvant. El Meteocat té actiu un avís per vent que afecta la majoria del territori, i hi ha 25 comarques en què el perill es considera alt.

La neu serà l'altre gran protagonista del dia. Avui seguirà caient al Pirineu amb una cota que tornarà a baixar per sota dels 1.000 metres a tota la serralada. Des d'ahir al matí alguns observatoris d'alta muntanya han acumulat més de mig metre de neu nova. És el cas per exemple de l'estació del Meteocat ubicada al port de la Bonaigua, on ahir al matí hi havia 70 cm de neu i aquest matí ja n'hi ha 130. Altres estacions de la zona han registrat acumulacions de 30 o 40 cm.

Les precipitacions tornaran a intensificar-se a la tarda, amb un cota de neu que es mourà entre els 800 i els 1.000 metres, tot i que durant la nit pot arribar a ser inferior. El Meteocat alerta de gruixos de més de 20 cm per sobre dels 1.400 metres i d'acumulacions de més de 60 per sobre dels 2.200. La neu deixarà de caure demà al matí i probablement no tornarà a aparèixer durant tota la setmana que ve. Malgrat la millora clara del temps a partir de diumenge, cal parar atenció al risc d'allaus. Ahir Protecció Civil va activar el pla Allaucat per l'elevat risc d'allaus que hi ha a l'Aran, a la franja nord de la Pallaresa i a la zona de Perafita-Puigpedrós.

No és gens habitual que abans del 15 de desembre ja hi hagi tanta neu al Pirineu. La nevada d'avui podria acabar provocant que en alguns punts del nord de la serralada l'acumulació de neu sigui la més important en un mes de desembre com a mínim des del 2009. L'estació de Lac Redon, ubicada a la Vall d'Aran a la cota 2.200, només va superar el metre i mig de neu acumulada durant el desembre l'any 2010; llavors fins i tot abans del pont es va arribar a un gruix màxim de 159 cm. Avui a primera hora el gruix acumulat en aquest punt ja fregava els 150 cm.

Avui també hi haurà algunes pluges en punts de l'Empordà, la Garrotxa i el Rosselló, amb una cota de neu que a última hora baixarà fins als 600 metres. Durant el vespre i la nit també s'escaparan alguns ruixats més puntuals en punts de la Selva i del Maresme. També a Menorca i al nord de Mallorca s'escaparan xàfecs puntuals entre aquesta tarda i demà al matí. A Menorca el temps encara serà insegur fins i tot diumenge.

Demà al matí quedaran intervals de núvols en moltes comarques de la costa i del prelitoral centrals, però amb el pas de les hores el cel s'anirà destapant. Diumenge el sol predominarà i l'inici de la setmana que ve també estarà marcat per l'anticicló. Com a mínim fins dijous farà sol, hi haurà poc vent i la temperatura passarà a ser hivernal al matí però molt agradable al migdia. Les boires començaran a guanyar terreny en fondalades interiors.

És probable que entre dijous i divendres que ve la suma de vent humit i aire fred en altura pugui fer reaparèixer algunes pluges a prop de mar, sobretot al País Valencià i en menor mesura a les Terres de l'Ebre. Difícilment seran pluges destacables però el temps podria ser tapat i molt humit també a la costa.