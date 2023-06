Els 10 millors plans per fer a Andorra aquest cap de setmana

1 Taller ‘Sonadons’ Biblioteca Comunal del Pas de la Casa, Encamp / Divendres 9 de juny a les 10 i a les 11.30 hores

Una ocasió única per gaudir de les experiències musicals, del joc i del moviment amb els més petits. Hi haurà balls i cançons perquè els nens s'expressin en llibertat. El taller anirà a càrrec de Míriam Manubens i Anahi Pinoargotty i hi haurà diferents sessions segons les edats: una per als infants de 14 a 24 mesos (a les 10 h) i l'altra per a nadons de 2 a 3 anys (a les 11.30 h).

2 ‘Tapatà!’ – Actuació de D’Rumbaos Show Dinner d’Unnic, Andorra la Vella / Divendres 9 de juny a les 20 hores

Arriba una nova sessió del 'Tapatà', el nou concepte d'entreteniment d’Unnic que barreja música en directe i tapes i que se celebra durant dos dies al mes. La propera cita d'aquest format serà aquest divendres, a partir de les 20 hores, a càrrec del grup D'Rumbaos, una formació sorgida el 2015 que presenta versions pròpies de rumba i pop llatí.

3 ClàssicAnd – Espectacle de Yoann Bourgeois Avinguda Meritxell, Andorra la Vella / Dissabte 10 de juny a les 12.30, a les 16, a les 18 i a les 20 hores

El dissabte 10 de juny serà el dia de la dansa. Dos propostes que portaran a Andorra dos de les companyies més interessants de l’actualitat. La primera és “Approach 18 / Stairs / Olivier / Touch. The Unreachable suspension point”, el solo de dansa de la companyia de Yoann Bourgeois que s’ha convertit en referent a través de la seva viralització a les xarxes socials. Una escala i un llit elàstic ens porten a parlar de les sensacions que pateix l’ésser humà contemporani. Un viatge pels sentits en una proposta innovadora que es podrà veure a la cruïlla de l’avinguda Meritxell i el carrer Riberaygua en quatre passis diferents. Una manera de portar la dansa i el nostre festival a tots els racons i espectadors.

4 Casamanya Extrem Vertical Race Plaça Major d’Ordino / Dissabte 10 de juny a partir de les 9 hores

La 8a edició de la cursa de muntanya amb l'arribada al cim de Casamanya, un dels pics més emblemàtics d'Andorra, es disputarà el segon dissabte de juny. La cursa forma part de la nova Copa Andorra de curses verticals, de la de curses de muntanya i també de la Copa catalana de curses verticals. La Casamanya Extrem, de 5 km de distància i 1.440 m de desnivell positiu, amb sortida des de la plaça Major d'Ordino, és el recorregut que defineix l'esdeveniment. La Casamanya Clàssic, de 3,5 km de distància i 760 m de desnivell positiu, amb sortida des del coll d'Ordino, és el recorregut típic i més conegut per tothom que fa l'ascens fins al cim. I la Casamanya Mini, creada per als infants d'onze anys en amunt que s'inicien en les curses de muntanya. El traçat sortirà també del coll d'Ordino, amb un recorregut de 2,4 km i 400 m de desnivell positiu.

5 Pilar Cabrera al festival ORGE&nd Església de Sant Esteve d’Andorra la Vella / Dissabte 10 de juny a les 21.30 hores

La destacada organista espanyola Pilar Cabrera serà la tercera actuació del XXIV festival ORGUE&nd. La cita tindrà lloc el proper dissabte, 10 de juny, a l'església de Sant Esteve d'Andorra a la Vella, a les 21.30 hores. Pilar Cabrera, reconeguda pel seu talent i trajectòria, presentarà un emocionant concert titulat 'Ressons del passat en la música contemporània'. El programa inclourà obres de destacats compositors com Lee Axford, Ronald Watson, Guido Donati, Giles Swayne i Miguel Pérez. D'aquesta manera, l'Associació Amics dels Orgues de les Valls d'Andorra convida a tots els amants de la música i la cultura a assistir a aquest esdeveniment i ofereix l'oportunitat de gaudir d'una nit plena de talent musical amb aquesta prestigiosa organista. L'entrada és lliure, però es realitzarà una col·lecta per a donar suport a les activitats de l'associació i el festival.

6 Trobada de germanor Canillo-Ordino Coll d’Ordino, Canillo / Diumenge 11 de juny a partir de les 9 hores

La Trobada de germanor Canillo-Ordino és un esdeveniment que enguany celebra el seu desè aniversari i que consisteix en una cursa d'orientació ludicoesportiva i un dinar posterior que uneix les dues parròquies al coll d'Ordino en un acte de germanor. Aquest any, l'activitat tindrà lloc el pròxim 11 de juny a partir de les 9 hores. Concretament, de 9 a 10 hores es repartiran els dorsals, a les 10 hores s'ha programat un brífing i la cursa s'iniciarà a les 10:15 hores. L'activitat, dirigida sobretot a un públic familiar, té un cost de deu euros i és gratuïta pels menors de sis anys. Tothom que hi estigui interessat.

7 Spartan Race Andorra Carrers d’Encamp / Del divendres 9 a al diumenge 11 de juny

Encamp acull els propers 9, 10 i 11 de juny el Campionat d'Europa 2023 de l'Spartan Race. L'esdeveniment esportiu es torna a ubicar al centre de la parròquia amb punt de sortida a la zona de l'antic Prat Gran i arribades a la plaça dels Arínsols i comptarà amb totes les seves modalitats clàssiques: Ultra, Beast, Super, Sprint i Kids. En total el país haurà d'acollir els més de 5.500 participants durant el cap de setmana, la que serà la vuitena edició d'aquesta prova i enguany preu un caire més internacional amb una representació de 43 països entre els participants.

8 ‘Fem memòria, Encamp!’ Plaça dels Arínsols d’Encamp / Fins al diumenge 11 de juny

L’arxiu del Comú d’Encamp ha preparat una selecció de fotografies antigues de les quals es desconeix la identitat de les persones que hi figuren. Sota el títol, 'Fem memòria, Encamp!' es fa una crida a la ciutadania a participar i es demana la col·laboració per descobrir qui és qui en cada fotografia.

9 Exposició ‘Fragments del Pirineu’ Museu del Còmic, la Massana / Fins al dissabte 8 de juliol

‘Fragments de Pirineu’ recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara, resident a Andorra, Spaska Peeva. L'artista ens explica el seu viatge des de Kyrgyzstan amb relats ficticis, inspirats de les seves pròpies vivències al llarg del viatge i de les històries dels indrets que ha visitat, sobretot relacionades amb les zones del Pirineu.

10 Andorra la Vella en flor Diversos espais d’Andorra la Vella, Andorra la Vella / Fins al dimarts 13 de juny

El centre d'Andorra la Vella torna a florir del 2 al 13 de juny amb escultures florals de gran format i decoracions repartides per tota la parròquia. Vine i descobreix-les! Les trobaràs en alguns deis espais més icònics de la capital.