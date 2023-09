El 10 millors plans per aquest cap de setmana

1 Taller 'Baby Sport' Hotel Roc Blanc, Escaldes-Engordany / 29 de setembre a les 17 hores

Taller per a nadons, per potenciar les seves habilitats motrius, reforçar-los la musculatura i assegurar-los una bona evolució motora i sensorial. El preu del taller és de 15 euros i va a càrrec de Lenorarmi.

2 Dansa: ‘Dels gestos perduts, dels sons oblidats’ Farga Rossell, la Massana / 29 de setembre a les 17.30 hores

Espectacle de dansa que s'inspira en les antigues pràctiques agrícoles de la sega del blat. Manifesta l’essència i la bellesa d'un llegat identitari amb la intenció de conservar el record i la memòria dels nostres avantpassats. Durada: 40 minuts. Per participar-hi cal posar-se en contacte amb l’Emma Riba a través del correu emmariba22@gmail.com.

3 Cal Pal, cultura i identitat. Programa refugiats: Xarxes d’evasió durant la 2a Guerra Mundial Centre cultural la Llacuna, Andorra la Vella / 29 de setembre a les 19.30 hores

Andrés Luengo, periodista del Bon dia, prepara una taula rodona amb personatges que d’alguna manera van viure l’experiència de ser refugiats i de viure a l’exili. Com les conferències, també servirien per a aprofundir en el discurs expositiu, però aquí es prioritzaria l’intercanvi d’experiències, posant l’èmfasi en la recerca historiogràfica del país, la memòria oral i les vivències més contemporànies. La taula rodona es farà amb fills de refugiats com la filla de Francesc Viadiu, l'Andreu Claret o Marc Forné i amb la historiadora Ma Jesús Lluelles. Activitat gratuïta.

4 Zumba solidària Antiga Caserna dels Bombers d’Andorra la Vella / 30 de setembre a les 18 hores

Masterclass de Zumba solidària per a tots els públics a l’antiga Caserna dels Bombers d’Andorra la Vella. Les inscripcions, de 10 euros pels adults i 5 per als infants si les fan en format virtual i de 12 euros si es fan de manera presencial, aniran en benefici de la Creu Roja Andorrana. També hi ha la possibilitat de donar 5 euros solidaris.

5 Actuacions en directe a Unnic Unnic, Andorra la Vella / Del 28 al 30 de setembre

Com és habitual, Unnic torna a encarar una nova setmana amb nombrosos espectacles de música en directe. Així, el Red Bar acollirà el 28 de setembre l'actuació de Angel de Andrés (23.30 hores), el 29 de setembre la de Patricia Mantovani (23.30 hores) i el 30 de setembre la de Ciretek & John Holt (23.30 hores). Paral·lelament, la proposta més destacada del Music Bar serà la festa anomenada 'Rentrée', un esdeveniment que comptarà amb l'actuació en directe de Big Mothers Covers (23.30 hores) i les sessions de Dj Montalvo & Dj Resident (00.30 hores). Muchacho completa el cartell d'aquesta setmana amb la seva proposta al Red Bar Sound el 30 de setembre a les 21.30 hores.

6 Taller de reciclatge amb Marissa MacDonald Museu Thyssen, Escaldes-Engordany / Del 30 a l’1 d’octubre

El taller familiar comptarà amb l’assistència de l’experta en reciclatge Marissa MacDonald, que oferirà un taller sostenible utilitzant les lones que han servit com a material de promoció de les exposicions anteriors. L'activitat s'adreçar a un públic familiar a partir dels 4 anys. Tots els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult.

7 ‘Efímer’, exposició fotogràfica Centre cultural la Llacuna, Andorra la Vella / Del 30 de setembre a l’1 d’octubre

Mostra de fotografies que capturen la desconstrucció de l’antiga plaça de Braus: maquinària, operaris, l’arquitectura mateixa; tot es captura fantasmagòricament, sense matèria, com un procés més que un instant.

8 3a edició de la Pitavola del Comapedrosa Arinsal, la Massana / Del 29 de setembre a l’1 d’octubre

Els dies 29, 30 de setembre i 1 d’octubre torna la Pitavola, una fira mercat de tardor d’artesania i gastronomia del Pirineu, que omplirà el casc antic d’Arinsal. S'han programat sortides, tallers i activitats per a tota la família, totalment gratuïtes, per apropar la natura i la tradició a tothom. A més, aquest any serà molt especial, ja que també és el 20è aniversari del Parc Natural del Comapedrosa, motiu pel qual s'estrenaran diverses novetats.

9 Escapeland – El mag taxidermista Ordino / Fins al 31 de desembre

Fa uns anys a Ordino hi vivia el misteriós il·lusionista Pau Xavierm que també era taxidermista de professió. Un bon dia va desaparèixer sense deixar rastre, i amb ell, un valuós secret que va quedar amagat pels carrers d'Ordino. Us atreviu a resoldre el misteri?

10 L’estrena de la setmana: ‘Los mercenarios’ Cinemes Illa Carlemany

El veterà mercenari Barney Esquizo Ross (Sylvester Stallone) i el seu equip d'estrelles, format pels homes més durs (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox…), afronten un nou desafiament en una trama carregada d'acció. Per superar-lo i sortir-ne airosos, hauran de recórrer al seu enginy, experiència i força bruta que els caracteritza.