Els 10 millors plans per aquest cap de setmana

1 Espectacle de Toni Zamora a Unnic Unnic, Andorra la Vella / Tots els divendres d’octubre a les 21.30 hores

El mag andorrà Toni Zamora serà el protagonista de les nits de divendres a Unnic. El centre d'oci integral d'Andorra presenta així un nou cicle d'actuacions que tindrà lloc a la zona del Red Bar durant tots els divendres d'aquest mes d'octubre. D'aquesta manera, l'artista presentarà el seu espectacle 'L'il·lusionista', un show de màgia de prop adreçat a tots els visitants del recinte que donarà el tret de sortida a partir de les 21.30 hores.

2 Ruta de les moles farineres Ordino / 7 d'octubre a les 9.30 hores

La ruta de les moles farineres és un itinerari que va de la Cortinada fins a Ordino amb una durada aproximada de tres hores i en què la guia trasllada el visitant als segles XVII i XVIII per explicar el perquè a Ordino hi havia 23 moles farineres, com funcionaven, de qui eren i com arriben als nostres dies.

3 Mundial de X-Trial 2023 Poliesportiu d'Andorra / 7 d'octubre

El Poliesportiu d'Andorra la Vella serà l'escenari de la cinquena prova del campionat del món de X-Trial (Indoor) 2023.vEl dissabte 7 d'octubre, els aficionats a aquest esport podran gaudir de les cabrioles acrobàtiques dels millors pilots, que desafiaran la gravetat per superar les diferents zones instal·lades a la pista del pavelló de la capital. Toni Bou, actual campió de l’especialitat, defensarà el títol davant d’especialistes com ara Adam Raga, Jaime Busto, Benoit Bincaz, Miquel Gelabert, Takahisa Fujinami, Jorge Casales i Jeroni Fajardo, per citar només uns quants noms. Pilots i màquines cercaran el triomf, en una contesa a dues voltes, amb cinc zones cadascuna. A les semifinals hi haurà quatre zones i a la ronda final, sis.

4 FesTac - Segon Festival de Teatre al Carrer Sant Julià de Lòria / Del 6 al 8 d'octubre

La segona edició del Festival de Teatre al Carrer a Sant Julià de Lòria arriba del 6 al 8 d'octubre i comptarà amb un total de divuit espectacles interpretats per setze companyies. La programació se centra en tres pilars: l'humor, la reflexió i la bellesa.

5 Cicle “30 anys de clàssica”, música i patrimoni Per tot el Principat / Del 7 al 8 d'octubre

El cicle “30 anys de clàssica” amb motiu de la celebració dels trenta anys de la Fundació. Compta amb set concerts en format de cambra i les actuacions seran a les esglésies romàniques del país, fent un recorregut per tot el territori i compta amb la col·laboració de l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra. Els programes són marcadament clàssics per homenatjar els trenta anys de trajectòria de l’ONCA iniciats al 1993 amb Gerard Claret. Els repertoris centrats en autors com Bach, Haendel, Bocherini, Saint Saëns, Corelli, Elgar, Telemann, Leclair, Bartók, Mozart, Tchaikovsky, Haydn i Brahms, entre altres, ofereixen una pinzellada clàssica d’obres populars, de peces que han fet història i que han esdevingut el testimoni de pàgines musicals importants de la música de cambra.

6 Exposició de pintura de Nathalie Launay Centre cultural la Llacuna / Fins al 26 d'octubre

Nathalie Launay és biòloga de professió i alumna de l’Escola d’Art Andorra la Vella. Les seves investigacions i treballs de laboratori amb el llenguatge genètic la porten a desenvolupar una visió en què la seqüència i el codi la interpel·len, essent elements que s'instauren en la seva pintura i aporten, a la vegada, una càrrega poètica. En resum, ens presenta un treball pictòric on fa ús dels codis del llenguatge científic per proposar-nos visions molt poètiques i sensitives, que ens parlen de comportaments que ella detecta en la societat.

7 17es Jornades de Cuina de Tardor La Massana / Fins al 31 d'octubre

La Massana Fogons és més que un projecte, és una forma de conviure i de compartir, una història per explicar. És un projecte viu que evoluciona per a deixar un llegat gastronòmic a les futures generacions. El projecte continua amb els alineaments de les edicions anteriors quant a la gastronomia sostenible, emmarcats a l'estratègia La Masssana Epicentre de la Gastronomia Sostenible, sempre fent ús del producte local o de proximitat, de temporada i receptes tradicionals. Han transcorregut 15 anys des de la primera edició de les jornades de cuina La Massana Fogons i cada any es posa a prova la creativitat dels participants amb propostes que afavoreixen el producte de temporada i de qualitat.

8 Exposició 'Fragile' Ambaixada d'Espanya a Andorra / Fins al 16 de novembre

Comissariada per Esteban Andueza, l’exposició explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic. La mostra compta amb pintures de gran format i altres dispositius expositius desenvolupats per a l’ocasió. Reconeguda per la seva destresa per treballar materials i substàncies que no tenen gaire a veure amb l’activitat artística i per la incorporació de residus, deixalles i tecnofòssils a les seves creacions, Cristina Babiloni ens insta a repensar la nostra relació amb el món natural, i en particular amb els oceans. Explora tècniques com el collage, la pintura, el modelat i acoblament, i les seves obres s’inspiren en els modus de vida que observa a la natura, les seves formes d’organització social i les seves estratègies de supervivència, així com en els desastres naturals provocats per l’home i que representen la principal amenaça per a l’equilibri dels ecosistemes.

9 Exposició temporal: 'Refugiats. Andorra, país d'acollida' Cal Pal, Ordino / Fins al 16 de març

La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra, i plantejar una reflexió sobre el moment actual.

10 L'estrena de la setmana: 'El exorcista: Creyente' Cinemes Illa Carlemany / Sessions entre les 16.30 i les 22.30 hores

Des de la mort de la seva dona embarassada en un terratrèmol a Haití fa 12 anys, Victor Fielding (Leslie Odom, Jr.) ha criat la seva filla, Angela (Lidya Jewett) pel seu compte. Però quan Angela i la seva amiga Katherine (Olivia Marcum) desapareixen al bosc, només per tornar tres dies després sense recordar el que els va passar, es desencadena una sèrie d'esdeveniments que obligaran Victor a confrontar el punt més baix del mal.