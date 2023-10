Els 10 millors plans per aquest cap de setmana

1 Concert tribut a The Police Unnic, Andorra la Vella / 13 d’octubre a les 23 hores

L'activitat musical a Unnic no cessa. Després de l'èxit que tenen setmana rere setmana els esdeveniments que es preparen des del centre d'oci integral d'Andorra, el recinte presenta un nou cicle de concerts tribut a reconeguts grups del panorama musical que pretén ser un al·licient més per a residents i turistes per tal de gaudir d'una bona jornada al recinte, la qual es complementa, com ja és habitual, amb l'oferta de restauració, el joc i tot un seguit d'actuacions en directe. El cicle s'estructura en tres concerts que es desenvoluparan a l'espai del Show Dinner entre les 23 hores i la mitjanit. La primera proposta serà un tribut a The Police i tindrà lloc aquest divendres 13 d'octubre. Els assistents, per tant, podran gaudir de temes clàssics del grup com 'Every breath you take','Roxanne' o 'Don't stand so close to me'.

2 Oktoberfest Anyós Park, la Massana / 13 d’octubre a les 19.30 hores

Celebra l’Oktoberfest amb música en directe i les millors ceverses. Anyós Park et convida a gaudir amb les cançons dels teus artistes preferits, aquest cop acompanyats del guitarrista cantant Paul De Ville. Un viatge que neix del soul i explora diferents estils musicals i en què es podrà gaudir de les cançons que més agraden d’una manera sorprenent.

3 Espectacle 'Tararí', de la companyia ComSona? Prat del Roure, Escaldes-Engordany / 14 d'octubre a les 10.30 i a les 11.30 hores

Espectacle musical de mitjà format amb 3 intèrprets en escena. Està pensat i dissenyat per interessar a infants entre els 3 i els 8 anys, així com els seus familiars. La música actua en tot moment com a eix vertebrador de l’espectacle. A l’escena trobem tres personatges que emprenen un camí i un viatge junts on cada acció o gag precedeix un tema musical diferent. Tota la música és interpretada en rigorós directe amb una gran part d’interpretació i de llenguatge clown per part dels tres intèrprets.

4 Màgic Històric Centre Històric d'Andorra la Vella / Del 12 al 14 d'octubre

La màgia envairà el Centre Històric d'Andorra la Vella amb l'activitat 'Màgic Històric'. Els participants hauran d'ajudar el Judini-Tortellini a trobar el seu conill, que se li ha perdut, i sense el qual no pot fer l'espectacle.

5 4a edició de les Jornades Micològiques 'Bosc i Muntanya' Cota 2000 de Naturland, Sant Julià de Lòria / 14 d'octubre de les 10 a les 13.30 hores

Naturland acull la quarta edició de les Jornades Micològiques 'Bosc i Muntanya”, amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I). L'activitat començarà a les 10 del matí a la cota 2.000 i es desenvoluparà fins a les 13.30 h, moment en què s’oferirà un aperitiu amb formatges i embotits del país. Durant la sortida – tot passejant pels boscos de la Rabassa- els assistents aprendran a diferenciar els grups de bolets tòxics dels comestibles, i descobriran el paper dels fongs en la biodiversitat dels nostres ecosistemes. El guia d’Andorra Recerca i Innovació explicarà els trets diferenciadors de la tardor i el seu impacte en el paisatge i en el comportament tant de les diverses espècies vegetals, com de la fauna autòctona.

6 'Joc de cadires' - Festival de Titelles Sala de festes del Pas de la Casa, Encamp / 14 d'octubre a les 17 hores

El comú d'Encamp programa la XXI edició del Festival de Titelles. Dijous i divendres tindrà lloc el programa per a escolars, i dissabte i diumenge hi haurà sis espectacles teatrals per al públic infantil i familiar tant a Encamp com al Pas de la Casa. El festival començarà amb sessions per a escolars, el 12 i 13 d'octubre, destinades als escolars d'Encamp, del Pas de la Casa i de diferents centres del sistema espanyol del Principat. La segona part del festival continuarà el 14 i 15 d'octubre amb sessions obertes a tothom, adreçades principalment al públic infantil i familiar.

7 11a Mostra de productes agrícoles i artesans d'Andorra Escaldes-Engordany / Del 12 al 14 d'octubre

Apropa’t al centre comercial Illa Carlemany per conèixer alguns dels productes de producció local del país. Cervesa artesana, embotits i formatges, xocolata i dolços o cosmètica natural seran alguns dels productes que s'oferiran al públic.

8 Contradans Ordino / Del 13 al 15 d'octubre

La tercera edició del Contradans, el festival de Dansa i Cultura Tradicional d'Ordino i la Massana, arriba el proper 13, 14 i 15 d'octubre a la parròquia ordinenca amb una desena d'espectacles de dansa i una quinzena d'artesans. Serà un cap de setmana intens, ja que els espectacles i tallers s'han organitzat amb l'objectiu que la gent pugui anar a totes les actuacions i es quedin a Ordino a gaudir del cap de setmana.

9 Fira de Canillo del bestiar i artesania Canillo / 15 d'octubre de les 9 a les 14 hores

La fira de bestiar és una de les tradicions que Canillo ha preservat amb més zel des que es va recuperar a les acaballes del segle XX. L’any 2010 va ser declarada festa d’interès cultural i es va inscriure com a bé immaterial a l’inventari general del patrimoni cultural. Juntament amb el bestiar arribat de les explotacions ramaderes locals, a la fira pots descobrir productes artesans i d’alimentació, que es posen a la venda a les parades del mercat de la fira d’artesania. Hi haurà també actuacions musicals i es podrà visitar gratuïtament el Museu de la Moto (Edf. Telecabina).

10 'Els 3 Paus, Pau Casals, Pablo Picasso i Pablo Neruda' L'Insitutcional, Parc Central, Andorra la Vella / Fins al 20 d'octubre de les 17 a les 20 hores

La mostra, que La Xarranca ha organitzat amb motiu de la inauguració de l'espai L'Institucional, al Parc Central, es podrà visitar amb la presència dels artistes, que faran visites guiades. També s'ofereixen tallers i activitats gratuïts (en el límit de les places disponibles).