Els 10 millors plans per aquest cap de setmana

1 Bruixes i el clima al folklore pirinenc Sala Sergi Mas, Sant Julià de Lòria / 19 d'octubre a les 19 hores

Xerrada a càrrec de Júlia Carreras, filòloga i investigadora especialitzada en folklore i etnobotànica, i comissària de l'exposició 'Abans miràvem la lluna per tot'. La inscripció és gratuïta però cal notificiar-ho prèviament al correu: info.salasergimas@comusantjulia.ad.

2 Xerrada 'Líder-coach' Hotel Roc Blanc, Escaldes-Engordany / 19 d'octubre a les 19.30 hores

Quina diferència hi ha entre els líders d'abans i els del segle XXI? Com ha sigut la seva evolució? Quin acompanyament cal fer als treballadors? Aquestes seran algunes de les preguntes que el CEO de WHOOP Coaching i Consulting, Nacho Martín, resoldrà el proper 19 d'octubre en el marc d'una nova xerrada del cicle Speakers'Corner de l'hotel Roc Blanc (19.30 hores). Sota el títol 'Lider-coach', l'expert mostrarà les debilitats d'un lideratge autoritari enfront d'una manera de governar que acompanya els treballadors i aconsegueix els mateixos resultats quant a eficiència, producció i rendibilitat.

3 Transversals 2023 Sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany / 19 d'octubre a les 19 hores

Tertúlia en directe entre Dulce Pontes i la periodista musical de La Vanguardia Maricel Chavarria, en què repassaran la carrera de l’artista incidint en la trobada amb Ennio Morricone i els fruits d’aquest encontre cabdal.

4 40 Fingers Auditori Nacional d'Andorra, Ordino / 20 d'octubre a les 21 hores

El quartet acústic de guitarres 40 Fingers, reconegut mundialment per les seves reinterpretacions icòniques de peces musicals de rock, pop i bandes sonores de cinema i sèries de televisió, actuarà el proper 20 d’octubre, a les 21 h, a l’Auditori Nacional d’Andorra, on es podrà escoltar un ampli repertori de peces originals i versions de clàssics populars de la música moderna arranjats per a quatre guitarres.

5 'A la llum dels solsticis', ruta literària amb Manel Gibert Església de Sant Martí de la Cortinada, Ordino / 21 d'octubre de les 10 a les 11.30 hores

Passejada des de l'església de Sant Martí de la Cortinada fins a Llorts, on es farà un refrigeri al restaurant l'Ensegur. Durant el trajecte, Manel Gibert farà un recorregut pels Haikus dels seus llibres "A l'ombra del solstici" i "Al sol que bat la penya". L'activitat, oberta per a tots els públics, té un preu de 8 euros.

6 Dia mundial per la lluita contra el càncer de mama Plaça de les Fontetes, la Massana / 21 d'octubre durant tot el dia

La plaça de les Fontetes de la Massana celebra aquest 21 d'octubre el Dia mundial per la lluita contra el càncer de mama amb estands amb informació, accions artístiques, classes de zumba o tallers d'art. Activitats per sensibilitzar i conèixer de més a prop aquesta realitat.

7 Taller de tardor MW Museu de l'Electricitat, Encamp / 21 d'octubre de les 16 a les 17 hores

Bolets que ballen sobre les branques molsudes, ratpenats que volen entre els arbres... Endinsa’t amb nosaltres al bosc tardorenc. Crearem meravelles residu zero i amb molt d’encant. L'actitat és gratuïta, però les places són limitades.

8 Actuació de Teresina Serra Red Bar d’Unnic, Andorra la Vella / 21 d’octubre a les 21.30 hores

L'experimentada pianista andorrana Teresina Serra serà la protagonista d'una nova actuació al Red Bar d'Unnic. Formada al Conservatori Superior de música del Liceu amb l’obtenció del Grau Superior de piano i amb l’especialització de pedagogia, ha format part de diversos projectes musicals i docents del Principat. La seva passió va néixer als 4 anys i d’aleshores ençà està in crescendo, finalitzat un màster universitari en Interpretació i Investigació musical l'any 2021 i endinsant-se dins de noves col·laboracions musicals amb intèrprets del país.

9 12es Jornades Arts del Vidre Escaldes-Engordany / Del 21 al 22 d'octubre

Escaldes-Engordany acollirà aquest cap de setmana les 12enes Jornades arts del vidre. Seran dos dies dedicats a mostrar què és el vidre des de la seva vessant més artística. El programa començarà dissabte a les 11 hores, quan s’obrirà l’exposició al Centre d’Art d’EscaldesEngordany (CAEE). En aquesta es poden trobar obres de reconeguts artistes espanyols i francesos. Entre ells destaca Anna Alsina Bardagí, que treballa amb el vidre lliure d’arsènic, i Ferran Collado, que ha participat a totes les edicions d’aquestes jornades i que va prendre part a la Biennal de Venècia. Les jornades també preveuen activitats al carrer, en aquest sentit, tothom que ho desitgi podrà participar als tallers interactius

10 17es Jornades de Cuina de Tardor La Massana / Fins al 31 d'octubre

La Massana Fogons és més que un projecte, és una forma de conviure i de compartir, una història per explicar. És un projecte viu que evoluciona per a deixar un llegat gastronòmic a les futures generacions. El projecte continua amb els alineaments de les edicions anteriors quant a la gastronomia sostenible, emmarcats a l'estratègia La Masssana Epicentre de la Gastronomia Sostenible, sempre fent ús del producte local o de proximitat, de temporada i receptes tradicionals.