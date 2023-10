Els 10 millors plans per aquest cap de setmana

1 Mercat artesanal per Fira d'Andorra la Vella Parc Central, Andorra la Vella / 27 d'octubre de les 11 a les 21 hores

El Mercat Artesanal s'ubica al passeig del riu i connecta la Fira d'Andorra la Vella amb l'eix comercial de l'avinguda Meritxell, a la plaça de la Rotonda. És un espai dedicat a l'exposició i venda de productes d'artesania, alimentació artesana i natural, de venda de creps, xurros, pizzes i llaminadures.

2 44a Fira d'Andorra la Vella Parc Central, Andorra la Vella / Del 27 al 29 d'octubre

La capital del Principat celebra la 44a edició d’un dels esdeveniments més rellevants del sector firal dels Pirineus. Seguint la línia marcada en edicions anteriors, el certamen posarà a l’abast del gran públic les darreres novetats i tendències relacionades amb l’oci i l’esport com a elements per promoure un estil de vida sa. Al voltant de l’envelat principal, ubicat al costat del Parc Central, en ple centre comercial de la capital, els visitants també trobaran la Fira d’Associacions i activitats diverses adreçades a tots els públics. Per als esquiadors és l’ocasió de conèixer les novetats de les pistes i comprar els forfets per a la temporada 2023-24 amb descomptes especials. La Mostra de productes agrícoles i artesans d’Andorra ocuparà el seu espai al costat de l’envelat.

3 Clàssic FC Barcelona - Reial Madrid Unnic, Andorra la Vella / 27 d'octubre a les 16.15 hores

Unnic torna a oferir el clàssic entre l'FC Barcelona i el Reial Madrid amb una pantalla de grans dimensions que s'ubicarà a la discoteca. A banda de gaudir del partit, que donarà el tret de sortida a les 16.15 hores, el recinte també inclou dinar per qui ho desitgi. La informació detallada està publicada a la pàgina web www.unnicandorra.com.

4 Taller 'Baby Sport' Hotel Roc Blanc, Escaldes-Engordany / 27 d'octubre a les 17 hores

Taller per a nadons per potenciar les seves habilitats motrius, reforçar la musculatura i assegurar una bona evolució motora i sensorial amb Lenoarmi. La cita té lloc a l'hotel Roc Blanc a partir de les 17 hores i per un preu de 15 euros. Cal reserva prèvia.

5 Projecció del documental 'El món de Pau Casals' Auditori Nacional d'Andorra, Ordino / 27 d'octubre a les 20 hores

En el marc del Dia mundial del patrimoni audiovisual, i commemorant el 50è aniversari de la mort de Pau Casals, l'Auditori Nacional acull la projecció del documental 'El món de Pau Casals', dirigit per Joan Baptista Bellsolell el 1973, qui ha estat convidat a participar en diversos festivals de cinema, com el prestigiós Festival de Cinema de Canes.

6 Concert tribut a Estopa Unnic, Andorra la Vella / 27 d'octubre a les 23 hores

Després de l'èxit de la primera actuació del nou cicle de concerts tribut, Unnic presenta aquest divendres divendres 27 d'octubre una nova proposta dedicada a Estopa. Així, el grup 'Cacho a Cacho' farà un repàs per alguns dels temes més coneguts del mític duet català com són 'Tu calorro', 'Penas con rumba', 'Ojitos rojos' o 'Vino tinto'. La proposta, que donarà el tret de sortida a partir de les 23 hores, serà gratuïta per als accionistes del recinte i tindrà un preu de 10 euros per a la resta del públic.

7 3r aniversari Ordino Reserva de la Biosfera Ordino / 28 d'octubre de les 9 a les 21 hores

Aquest dissabte es commemoraran els tres anys des que Ordino va ser declarada reserva de la biosfera i per celebrar-ho el comú ha preparat un seguit d'activitats que giraran al voltant de la temàtica del patrimoni sonor. El programa arrencarà amb una sortida guiada que tindrà per objectiu descobrir els cants dels ocells d'Andorra. Després hi haurà un bloc teòric amb xerrades i presentació de projectes de recerca aplicats al patrimoni sonor natural. A la tarda s'oferirà un taller d'escolta activa i d'experimentació sonora i al vespre tindrà lloc un espectacle musical.

8 La Massana Còmic La Massana / Del 27 al 29 d'octubre

Aquest proper cap de setmana se celebra el Saló del Còmic de la Massana. Hi haurà conferències, exposicions, tallers, cosplay i partides de jocs, entre altres esdeveniments. El Saló s’inaugurarà el proper divendres 27, a les 19 hores, i el darrer acte se celebrarà diumenge 29 a les 18.30 hores. Entre les activitats destaca l’exposició sobre els 25 anys d’aquest saló i l’exposició homenatge que es durà a terme al dibuixant Ibañez, que va morir recentment.

9 Exposició 'Fish Mentality' Art al Set Galeria, Escaldes-Engordany / Del 2 d'octubre fins al 30 de novembre

La galeria Art al Set d’Escaldes-Engordany enceta la 20a temporada amb l’exposició 'Fish Mentality', de Cristina Babiloni (Castelló, 1981). La mostra es compon d’una cinquantena d’obres i d’una instal·lació creades expressament i està comissariada per Esteban Andueza. Les tècniques representades són des de l’aquarel·la, el collage, els pigments naturals sobre arpillera o l’ensamblatge, i ens endinsa en el món de l’artista, en què explora sobre els hàbitats i ecosistemes dels nostres mars i el món subaquàtic.

10 Taller creatiu per connectar amb valors i emocions Ingeni Coworking Europa, Andorra la Vella / Del 16 d'octubre fins a l'11 de desembre de les 20 a les 22 hores

Un taller per fer esclatar la creativitat. Una experiència visual i tàctil per experimentar amb colors i saber quin o quins colors van amb la persona. També una formació i reflexió per trobar els valors de cadascú i les emocions que evoquen els colors, i relacionar-ho tot amb els colors personalitzats de cada un dels participants, per finalment plasmar tot aquest aprenentatge creatiu en un cabàs que cada un transformarà de manera lliure i se l’emportarà a casa.