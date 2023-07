Els 10 millors plans d'oci per aquest cap de setmana

1 Afterwork d’humor a Unnic - Monòleg de Dani Pérez Show Dinner d’Unnic, Andorra la Vella / Dijous 20 de juliol a les 20.30 hores

El monologuista Dani Pérez aterrarà aquest dijous a Andorra per participar en el proper afterwork d'humor d'Unnic, una proposta que se celebra a l'espai del Show Dinner i que donarà el tret de sortida a partir de les 20.30 hores. L'humorista, flamant guanyador de 'El Club de la Comedia', presenta una actuació on repassa els millors moments dels seus vint anys de carrera mitjançant una gran dosi d'humor. Simplement amb la seva veu i les seves històries, el còmic explicarà tot un seguit de situacions quotidianes com si fos la primera vegada que es viuen. Així, en els seus espectacles Dani Pérez explica tot allò que veu, escolta i sent al carrer i ho transforma en humor fent que l'escenari s'ompli de vida, d'humor i del riure dels assistents.

2 ‘Constants Vitals’, una mostra d’Andreu Buenafuente Art al Set Galeria, Escaldes-Engordany / Divendres 21 de juliol de les 14 a les 20 hores

Si voleu gaudir de l’art i deixar la ment en blanc us recomanem anar a visitar l’exposició de l’Andreu Buenafuente “Constants Vitals”. Les obres són representacions gràfiques dels pensaments que l’han acompanyat aquests darrers anys. Entrada gratuïta.

3 Cocteleria i automoció – Nits d’estiu als museus Museu Nacional de l’Automòbil / Divendres 21 de juliol del 2023 a les 21 hores

Un recorregut pels vehicles del Museu Nacional de l’Automòbil que històricament han estat relacionats amb algun tipus de beguda espirituosa. Els assistents podran degustar un còctel preparat expressament pensant en cadascun dels vehicles inclosos a la visita. Aquesta activitat és gratuïta. Les places de la visita són limitades. Cal fer reserva prèvia obligatòria al 836 908.

4 Observació astronòmica al port d’Envalira Cim del port d’Envalira / Divendres 21 de juliol a les 22 hores

El conegut astrònom Joan Pujol, farà una sessió d’astronomia des del cim del Port d’Envalira. L'observació nocturna del cel es farà amb un potent telescopi robotitzat amb el que es podran veure diferents objectes i fenòmens, com ara, estels dobles, cúmuls globulars i galàxies. Amb l'ajut d'un làser, l'astrònom ens mostrarà les principals constel·lacions que podem veure a simple vista. Aquesta activitat és gratuïta. Cal inscriure’s a bibilioteca@encamp.ad o trucant al 732 704.

5 Sessió de Dj Montalvo & Dj Shin Music Bar d'Unnic, Andorra la Vella / Divendres 21 de juliol a partir de les 23 hores

L'actuació de Dj Montalvo & Dj Shin serà el plat fort de la nit de divendres al Music Bar d'Unnic. Els dos artistes oferiran una sessió conjunta que començarà a les 23 hores i que s'allargarà fins a les cinc de la matinada. Així mateix, tant dijous dia 20 com dissabte dia 22, serà el torn del Dj resident Blade, que tornarà a oferir al públic els èxits més actuals de la música electrònica. Paral·lelament, el Red Bar també ha configurat una programació en què s'espera l'actuació d'Iker (dijous 20 a les 21.30 hores), de Klaudia Torrent (divendres 21 a les 21.30 hores) i Astor (dissabte 22 a les 22.30 hores).

6 Concert la Regalada – Festival Música Antiga dels Pirineus Llac d’Engolasters / Dissabte 22 de juliol a les 20 hores

Quan el sol es pongui, ‘la Regalada’ actuarà sobre una plataforma flotant al Llac d’Engolasters. Amb aquest ambient únic, el concert interpretarà amb un ritme potent protagonitzat per les trompetes i els timbals, un repertori de peces que viatjaran al llarg del segles i que s’acostumaven a interpretar en les corts europees. Aquest concert forma part del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP) i està patrocinat per FEDA. Prèviament al concert hi haurà una visita guiada que s’endinsarà en la historia de l’electricitat a Andorra. Activitat gratuïta. Places Limitades. Reserva prèvia obligatòria enviant un correu a fedaculutra@feda.ad o trucant al 739111.

7 Festa Major d’Escaldes-Engordany Escaldes-Engordany / Del 22 al 26 de juliol

La Festa Major d’Escaldes-Engordany comença aquest cap de setmana. Tot i que no s’acaba fins dimecres 26, pel dissabte i diumenge us recomanem algunes activitats ben festives. El primer dia, el 22, a les 18:05, hi haurà una gran batucada pels carrers de la parròquia a càrrec dels ‘Trabucaires’. Des de la plaça de l’Església i a les 18:15 hores s’iniciarà el cercavila a càrrec de ‘Zebrass’, aquests aniran acompanyats del pubillatge d’Escaldes-Engorndany d’aquest any. Una vegada feta la cercavila, ja hi haurà el mercat i els ‘foodtrucks’ oberts, al passeig de l’Arnaldeta i l’aparcament dels Veedors, per fer-hi una bona passejada. Pel diumenge 23, tot hi haver-hi més activitats, us recomanem algunes activitats pels infants que de ben segur que es divertiran. L’activitat d’inflables infantils, cal portar banyador, de 17 a 20 hores al carrer dels Veedors o la festa de l’Escuma, per exemple. Quan ja entri la fresca es podrà ballar al ritme de l’orquestra ‘Aquarium’ a les 22:30 hores al Prat del Roure, o al ritme de ‘Los 40 clàssic On The Road’ a l’aparcament dels Veedors i a partir de les 23 hores.

8 Exposició de l’Art Camp Era Rossell, Ordino / Fins al 31 de juliol en horari de tarda

Exposició de les obres creades en la vuitena edició de l’Art Camp Andorra, estada artística promoguda per la UNESCO, on el treball artístic suma el valor afegit de la convivència diària entre els participants i la descoberta de les diferents cultures mitjançant un ampli programa temàtic. A l’exposició es poden veure la mostra artística i plàstica formada, per diversitat d’estils, creada pels 21 participants provinents de dinou països diferents que han participat en aquesta edició. L’Art Camp Andorra pretén facilitar, mitjançant l’art, l’intercanvi de valors que la UNESCO fa universals al voltant de la cultura i de la pau.

9 L’estrena de la setmana: Oppenheimer Cinemes Illa Carlemany / Sessions a les 15.15, a les 18.30 i a les 21.45 hores

El director d’Origen, Interestelar, Tenet, etc., Christopher Nolan , explica la història del científic d’Estats Units J. Robert Oppenheimer i el seu paper en el desenvolupament de la bomba atòmica, en aquest nou film ‘Oppenheimer’. La pel·lícula està basada en l’obra del llibre, guanyador d’un Pulitzer ‘Prometeu americà: el triomf i la tragèdia de J. Robert Opphenheimer’ de Kai Bird i Martin J. Sherwin. El thriller, que té una durada de tres hores perfectes per fugir de la calor, està protagonitzada per Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid i Alden Ehr.

10 Itineraris guiats: les veïnes del barri antic Barri antic d’Andorra la Vella / Dissabte 22 de juliol a les 12 hores

Tres veïnes del Barri Antic surten a fer l’aperitiu com era costum als anys 70. Pel camí troben un grup de turistes i decideixen acompanyar-los pel Centre Històric d’Andorra la Vella. Durant el recorregut, explicaran als visitants les seves pròpies vivències, històries i anècdotes de la zona. Això sí, amb molt d’humor. No deixeu de conèixer aquestes tres entranyables veïnes del Barri Antic. El cost d’aquesta activitat és de 5,23 euros.