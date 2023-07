Els 10 millors plans d'oci per aquest cap de setmana

1 Festa Major de Sant Julià de Lòria Sant Julià de Lòria / Del 28 de juliol a l’1 d’agost

Definitivament hi ha moltes maneres de viure la Festa Major de Sant Julià, amb les més de 60 activitats programades per aquests dies. A continuació us recomanem dues maneres ben típiques de celebrar aquesta festivitat: la versió festiva tradicional i la moderna. De ben segur, però, que la millor opció és combinar-ne ambdues. Per viure la viva tradició laurediana les activitats tradicionals del 31 de juliol, dilluns, defineixen la història d’aquesta parròquia: la tradicional passa pels carrers de la parròquia, a les 12 hores, el ball de la Dama Blanca i el ball de la Marratxa i el ball dels Gegants i Gegantons de Sant Julià a la tarda a partir de les sis, en són els protagonistes populars. Pel que fa a la versió festiva més contemporània, per aquest any els plats fots són la sessió del DJ Miqui Puig, amb el seu imaginari de soul, guitarres i andròmines electròniques que tindrà lloc al diumenge 30 a la plaça de la Germandat gairebé a la 1 de la matinada. La festa segueix el dilluns 31 a la plaça de la Germandat a les 20 hores amb l’actuació de Blaumut, que ja celebren deu anys des de la publicació del seu primer disc i ho celebraran fent un recorregut per la seva primera dècada de trajectòria musical. Finalment, la recomanació va per Lildami, conegut com el portaveu de la música urbana cantada en català i la seva cançó ‘Supermercat’, que actuarà en la mateixa localització a les 22.30 hores.

2 ‘Tapatà’, sessió de tapes i rumba Unnic, Andorra la Vella / 27 de juliol a les 20 hores

Una de les propostes estrella d'Unnic per al cap de setmana continua sent el 'Tapatà!', un nou concepte que té com a finalitat oferir als clients del centre d'oci d'Andorra una tarda on la rumba dels grups musicals que actuen es combinen amb una gran varietat de tapes. Per aquesta setmana torna a pujar-se damunt de l’escenari Masamadre amb una actuació que començarà a les 20 hores i que s’allargarà fins a la mitjanit a l’espai del Show Dinner.

3 ‘Guajiro’, festa cubana a Unnic Unnic, Andorra la Vella / 28 de juliol a les 20 hores

Els ritmes llatins i la música de salsa tornen a apioderar-se del Show Dinner d'Unnic aquest 28 de juliol. D'aquesta manera, el centre d'oci integral d'Andorra presenta 'Guajiro', el nou concepte de música en directe que apropa al Principat l'essència de la música cubana. Carlos Caro i Sabor Cubano més l'actuació de Renzo Flow servirà per convidar al públic andorrà a una festa que donarà el tret de sortida a les 20 hores. El cubà Carlos Caro és un referent indiscutible de la música popular del seu país i està establert a Barcelona des que el 1997 va fundar Sabor Cubano, un grup inspirat en les tradicionals xarangues de l'illa caribenya. Violinista de formació, l'artista ofereix un espectacle que fa un recorregut per diferents estils de la música cubana, fet que garanteix que el públic gaudeixi de l'autèntic sabor cubà. Per la seva banda, Renzo Flow és un Dj de nacionalitat peruana que està damunt dels escenaris des dels 15 anys, fet que li ha permès convertir-se en un referent de la música comercial llatina al país. La seva trajectòria fa que l'artista tingui un gran coneixement musical dins de diferents gèneres musicals, cosa que li atorga la possibilitat d'oferir sessions imprescindibles.

4 Speaker’s Corner: ‘Taller de constel·lacions familiars’ Hotel Roc Blanc, Escaldes-Engordany / 29 de juliol de les 10 a les 14 hores

Una proposta ben diferent per un dissabte al matí: un taller de constel·lacions familiars sistèmiques, fet des de la mirada de la descodificació biològica i dirigit per La Consulta TGN i el Centre Tao. Així es treballarà per reconèixer els conflictes interiors que pugui tenir una persona i s’oferiran eines per a poder solucionar-los. El taller no és gratuït i cal fer reserva prèvia a speakerscorner@rocblanchotels.com o al 871 400.

5 Itineraris guiats: Itinerari per la vall d’Enclar Andorra la Vella, 29 de juliol de les 9.30 a les 13.30 hores.

Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar i la vall de Santa Coloma, de gran valor faunístic al Principat pel fet d’acollir la població d’isards més important tant en extensió de territori com en nombre d’exemplars. Cal fer la reserva a info@oficinaturisme.ad o trucant al 750 100, l’activitat té un cost de 12,54€.

6 Ruta literària 'Herois perseguits per la Gestapo' Entre Llorts i la Massana / 10 hores del matí

La ruta literària «Herois perseguits per la Gestapo» recorre els escenaris de les xarxes d’evasió narrats per la literatura. Transcorre entre Llorts i la Massana a partir de la lectura de fragments de novel·les escrites a Andorra, com ara Entre el torb i la Gestapo, de Francesc Viadiu; La pau dins la guerra, de Norbert Orobitg, i La neu adversa, d’Antoni Morell. «Herois perseguits per la Gestapo» forma part del llibre Andorra literària. Rutes de novel·la (Editorial Andorra), de Roser Porta i Tony Lara. La ruta es fa amb vehicle propi i cal inscriure’s a l’Oficina de Turisme de la Massana, 835 639.

7 Notes sobre l’Antropocè Sala d’exposicions de Govern / De les 10 a les 13.30 hores i de les 15.30 a les 20 hores

Aquesta exposició reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura. L'Antropocè és alhora un concepte, una metàfora i un terme geològic que suggereix que vivim actualment una nova època modelada per l’impacte dels humans sobre la Terra. Però, què se sent quan es viu a l’Antropocè? Aquest és el tema d’aquesta àmplia mostra d’obres contemporànies de Jordi Casamajor, Diego Ferrari, Rosa Galindo, Rubén Martín de Lucas, Mario Pasqualotto, Emma Regada i Manu VB Tintoré. Una col·laboració entre el Govern d’Andorra i la galeria Pigment.

8 Concert de Marialluïsa Sant Martí de la Cortinada / 29 de juliol a les 22 hores

Viure amb intensitat cada moment, però sense sucumbir al ritme frenètic del món. Aquest és el full de ruta que ha guiat Marialluïsa durant aquest darrer temps; però, com tot, també té el seu final. El grup català format per Pau Codina (veu i guitarra espanyola), Carles Guilera (guitarra elèctrica i teclats), Andreu Dalmau (baix) i Pol Mitjans (bateria), s’acomiada dels escenaris amb quatre concerts molt especials en què la parada andorrana serà la darrera abans del seu últim concert. L’activitat és gratuïta però cal fer la reserva prèvia al 836908.

9 XXXIII Concurs de gossos d’atura Planells de Mereig – Carretera del Coll d’Ordino a Canillo / 30 de juliol.

Catorze pastors provinents d’Espanya i França participaran en la 33a edició del concurs de gossos d’atura de Canillo. A les 9:30 hores, tindrà lloc l’esmorzar popular i a les 11 hores el tradicional concurs. L’entrada és gratuïta.

10 La pel·lícula de la setmana: ‘Barbie’ Cinemes Illa Carlemany / Sessions tots els dies

Aquesta setmana no podíem deixar de recomanar-vos ‘Barbie’, una de les grans estrenes amb moltes expectatives, d’aquest estiu, que tot i que es va estrenar la setmana passada segueix en cartellera. La comèdia de Greta Gerwig i interpretada per Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, America Ferrera, Simu Liu, Dua Lipa, Kate McKinnon, Helen Mirren i Alexandra Shipp, és un ‘al·legat polític-social feminista que qüestiona els rols de gènere a partir d’un guió totalment complex, que trenca els estereotips i prejudicis que es podrien tenir sobre aquest personatge, segons MondoSonoro. La història tracta d’una nina que viu a ‘Barbieland’ i és expulsada al món real per no ser suficientment perfecta.