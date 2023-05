Les 10 millors propostes per fer a Andorra el darrer cap de setmana de maig

1 Temps de jardí – Taller de creació de la capella de Canòlich amb porexpan Jardí de la Biblioteca Comunal Universitària - Museu Fàbrica Reig, Sant Julià de Lòria / Divendres 26 de maig a les 17.30 hores

Amb motiu del 800 aniversari de la troballa de la Mare de Déu de Canòlich, el comú de Sant Julià de Lòria organitza un taller de creació de la capella de Canòlich amb porexpan. Es tracta d’un taller per a infants de 5 anys, acompanyats d’un adult, i té una durada de 120 minuts. L’activitat és gratuïta i compta amb aforament limitat.

2 ‘Tapatà!’: Música i rumba a UNNIC Show Dinner d’UNNIC, Andorra la Vella / Divendres 26 de maig

UNNIC continua amb la filosofia de proposar al públic esdeveniments de qualitat entre els quals destaca la música en directe. A les portes d'un nou cap de setmana, el centre d'oci integral d'Andorra presenta un nou concepte d'entreteniment, l'anomenat 'Tapatà!', que consisteix en oferir una sessió de música en directe acompanyada d'unes tapes elaborades pels professionals de la restauració del recinte. D'aquesta manera, la primera proposta d'aquest nou concepte tindrà lloc aquest divendres a l'espai del Show Dinner entre les 20 i les 00 hores. En aquest cas, a més, es tractarà d'una proposta de tapes i rumba, ja que el primer grup convidat és Masamadre, uns artistes ja coneguts a UNNIC tenint en compte que no és la primera vegada que pugen damunt de l'escenari del centre. Així doncs, l'esdeveniment donarà el tret de sortida a un cap de setmana en el qual també destaquen les propostes del Red Bar i del Music Bar, així com la variada oferta de restauració.

3 Exposició ‘Històries per viure’ Hotel Rosaleda, Encamp / Fins al divendres 26 de maig

‘Històries per viure’ és una exposició fotogràfica que mostra l'experiència de la donació i el trasplantament d'òrgans des d'un punt de vista íntim i personal. Les 11 fotografies que conformen la mostra, obra de la fotògrafa i infermera del SAAS Chiqui Novis, ens conviden a reflexionar al voltant del gest generós de la donació i l'oportunitat de vida. Per fer-ho, el projecte ha comptat amb la col·laboració altruista de la mateixa artista, la qual ja ha utilitzat anteriorment la fotografia com a mitjà d’expressió de temes relacionats amb la salut, així com de persones d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat de donants vius o de donants i les seves famílies en les seves darreres voluntats.

4 Gran Fondo Encamp - El Pas de la Casa Plaça dels Arínsols, Encamp / Del divendres 26 al diumenge 28 de maig

Torna la Gran Fondo Encamp - El Pas de la Casa, la prova puntuable pel Gran Fons World Tour® amb tres recorreguts al llarg dels ports de muntanya de la parròquia d'Encamp. Es tracta d'un esdeveniment de gran fons cicloturista de participació per a amateurs per descobrir els ports d´Encamp, amb trams cronometrats d'ascens combinats amb zones neutralitzades, en funció de la distància escollida. La comptecició disposa de categoria elèctrica en les distàncies Beixalís i Cortals.

5 Aplec de Canòlich Santuari de Canòlich, Sant Julià de Lòria / Dissabte 27 de maig

Sant Julià de Lòria va iniciar l’ 1 de maig el 'Mes Canòlich' per continuar amb els actes de celebració dels 800 anys de la troballa de la Mare de Déu, que es clouran amb el tradicional aplec que tindrà lloc el 27 de maig. La jornada començarà amb una aviada de coets a les 8 hores i una missa, també a les 8 hores, a l'església parroquial. Una vegada finalitzi l'eucaristia, començarà la tradicional pujada a peu fins a Canòlich, la qual comptarà amb un guia de muntanya i amb un punt d'avituallament a mig camí. Una vegada s'arribi al Santuari, es farà la benedicció dels pans (més tard el repartiment) i es donarà pas a la tradicional missa que també anirà a càrrec de Joan-Enric Vives. Finalment, es preveu una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa.

6 Taller familiar ‘Flors abstractes’ Museu Thyssen, Escaldes-Engordany / Del dissabte 27 de maig al diumenge 28 de maig

El taller familiar ‘Flors abstractes’ transportarà els assistents al món de la pintura abstracta. Un taller inspirat en l’obra 'Policromia', d’Ernst Wilhelm Nay, que busca sorprendre els assistents amb la tècnica d’aplicació del guaix mitjançant elements com les flors o les esponges, per tal de crear motius primaverals. Activitat familiar a partir dels 4 anys. Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

7 Ull Nu: Instal·lació interactiva ‘Liminal’ Bici Lab Andorra, Andorra la Vella / Del dimecres 10 de maig del 2023 fins al dimecres 31 de maig del 2023

‘Liminal’ és una instal·lació interactiva que visualitza el pas inexorable del temps. Ella busca cosificar la frontera entre el present i el passat. En un espai fosc, un arc lluminós. Es tracta d'un portal del temps: quan l'espectador travessa aquesta demarcació, el seu reflex projectat es desplega en el temps gràcies a la tècnica del slit-scan. Com una metàfora visual –el passat s'apodera constantment del present–, la imatge projectada acaba inexorablement en la blancor etèria de l'oblit. El so alliberat per l'obra s'espaia –en funció de la posició del participant al portal, s'altera la tonalitat, la qual cosa es tradueix en una musicalitat que anima a l'espectador a interpretar el seu present, per tal de configurar el seu possible passat. El resultat és una experiència alhora lúdica i contemplativa. La peça s'ha presentat en més de 15 esdeveniments a 10 països. Ha participat en exposicions com ISEA, Ars Electronica i L.E.V. Gijón entre d'altres.

8 Monogràfic ‘Cianotípia’ Centre cultural la Llacuna, Andorra la Vella / Del dijous 4 de maig del 2023 fins al dijous 8 de juny del 2023

La cianotípia és un procediment fotogràfic alternatiu per al positivat d’una imatge, que crea impressions de color blau – cian. Va ser l’astrònom anglès Sir John Hershel qui el va descobrir el 1842. En aquest taller s'ensenya la tècnica i com es pot experimentar i crear amb ella sobre diferents materials. Els alumnes han de portar fotografies digitals en un USB.

9 Exposició ‘Clixé de Canòlich’ Sala Sergi Mas, Sant Julià de Lòria / Fins a l’1 de juliol

Recorregut íntim i nostàlgic. Més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Les càmeres formen part de l’extensa col·lecció d’aparells fotogràfics de Fernando Herrador, veí d'Aixirivall.

10 Abracadabra: Il·lusionisme i màgia a cal Plandolit Museu Casa d’Areny-Plandolit, Ordino / Fins al 31 d’agost del 2023

Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX. L’entrada, a un preu de 5 euros, inclou visita a l’exposició, al Museu d’Areny-Plandolit i al Museu Postal.