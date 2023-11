Què fem aquest cap de setmana?

1 El retorn de la bruixa: diari d'una transformació Sala Sergi Mas, Sant Julià de Lòria / 2 de novembre a les 19 hores

Xerrada amb Maider Galarza, actriu i creadora de l'experiència 'El retorno de la Bruja: diario de una tranformación', per compartir amb totes les persones que n'hauran gaudit.

2 'El Llac dels Cignes' Centre de congressos d'Andorra la Vella / 3 de novembre a les 20.30 hores

L'International Ballet Company es composa pels premiats i aclamats solistes moldaves Cristina Terentiev i Alexandru Balan, i també està integrada per solistes de Moldàvia , Itàlia i Ucraïna entre d’altres països. El treball i esforç dedicats durant molt de temps ha fet que aquest projecte culmini en una companyia on una depurada tècnica i una excel·lent interpretació dramàtica donen vida a les coreografies i partitures més conegudes del ballet clàssic. És l’obra magistral de ballet clàssic de Tchaikovsky, on es narra la història dels enamorats, el Príncep Sigfrid i la bella princesa Odette. Ella està embruixada per un malvat bruixot que la converteix en una dona – cigne. Serà la força de l’amor que senten els joves el que els alliberarà de tot el malefici.

3 Red Bar Sound Unnic, Andorra la Vella / 3 i 4 de novembre a les 21.30 hores

Unnic presenta nous concerts en el marc del Red Bar Sound. En aquest cas, el recinte oferirà l'actuació de Kic Barroc & Esther Peralba aquest divendres dia 3 i dissabte serà el torn de Ladis B.

4 Concert amb la Coral Vall Fosca i el Cor Go Go Pallars Església de Santa Eulàlia, Encamp / 4 de novembre a les 21 hores

L'església de Santa Eulàlia d'Encamp es convertirà en l'escenari d'un concert coral ple de música gòspel i d'arrel afroamericana, no us ho podeu perdre! L'església de Santa Eulàlia d'Encamp acollirà un concert coral amb l'actuació de la Coral Vall Fosca i el Cor Go Go Pallars. L'acte és gratuït i està obert a tot el públic. Els assistents podran gaudir d'un ampli repertori de musicals gòspel i de música d'arrel afroamericana. El concert ha estat organitzat per la parròquia de Santa Eulàlia d'Encamp i compta amb la col·laboració del comú d'Encamp.

5 'Passeja't per Santa Coloma' Santa Coloma / 4 de novembre a les 12 hores

Una ruta medieval sota el títol 'Passeja't per Santa Coloma' que s'emmarca en el cicle de Canya als museus. El punt de sortida serà l'Espai Columba i tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. El preu és de 6 euros per als adults i l'entrada és gratuïta per als infants fins als 10 anys.

6 VIII Cambra Romànica - Quartet Mona Església de Sant Serni de Canillo / 4 de novembre a les 17 hores

El quartet de corda francès Quatuor Mona arriba a Andorra després d’una llarga trajectòria internacional amb actuacions destacades en sales com la Filharmònica de Luxemburg, la Filharmònica de París, la Filharmònica d'Elba i el Festival Europeu Quartettissimo, entre d'altres. El seu estil és un reflex de la passió en l'estudi de les peces més clàssiques per a quartet de corda i la curiositat per descobrir obres més recents i menys conegudes, plasmant la versatilitat de les seves artistes i el seu objectiu comú de promoure la diversitat i la inclusió entre les arts i les cultures. En aquesta ocasió interpretaran un repertori de luxe amb Janacek, Mozart i Schumann.

7 Obra de teatre 'Temps era temps... 1993' Sala de teatre de la Valireta, Encamp / 5 de novembre a les 18 hores

El text de l'oba és de la Jove Companyia Nacional d'Andorra (JOCAND) i la representació va estar encomanada per la Sindicatura del Consell General en el marc del 30è aniversari de la Constitució d'Andorra amb l’objectiu d’apropar el procés constituent a un perfil més ampli de persones. 'Temps era temps... 1993' és una obra que sintetitza més de 500 anys d'història andorrana en un format jove, accessible i una mica trapella. Amb un elenc de dos actors, dos actrius i un músic, la Jocand ha aconseguit transmetre la passió i el talent a través d'una narrativa teatral que captivarà l'audiència.

8 Exposició 'Connexions' Edifici l'Estudi, Ordino / Fins al 30 de novembre, dissabtes de les 9 a les 13 hores

Naiara Galdòs, artista plàstica d’Ordino, ens presenta la seva darrera col·lecció de treballs que combina escultures i pintures, neix durant la pandèmia i que evoluciona postpandèmia. S'engloba dins d'un projecte genèric més ampli 'Connexions', en el qual també s'integren instal·lacions artístiques amb l'objectiu de fer sortir l'art al carrer i eliminar les barreres arquitectòniques (i conceptuals), aquesta segona etapa del projecte rep el nom de 'Connexions 5.0'.

9 Taller creatiu per connectar amb valors i emocions Ingeni Coworking, Andorra la Vella / Fins a l'11 de desembre de les 20 a les 22 hores

Un taller per fer esclatar la vostra creativitat. Una experiència visual i tàctil per experimentar amb colors i saber quin o quins colors van amb la persona. També una formació i reflexió per trobar els valors de cadascú i les emocions que ens evoquen els colors, i relacionar-ho tot amb els colors personalitzats de cada un dels participants, per finalment plasmar tot aquest aprenentatge creatiu en un cabàs que cada un transformarà de manera lliure i se l’emportarà a casa.

10 Exposició 'DesCORda't' Biblioteca comunal de la Massana / Fins al 27 de novembre

Infants, joves i adults es descorden per mostrarla seva cicatriu "a cor obert" com a símbol de vida i fortalesa. 30 fotografies de persones intervingudes del cor. 30 testimonis que han passat per una experiència que els ha permés viure i s'han descordat per compartir una cicatriu que és símbol de vida i superació personal.