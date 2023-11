Què fem aquest cap de setmana?

1 Conferència 'Construint amb la Crazy Army', a càrrec de Santiago Cirugeda Sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany / 9 de novembre a les 19 hores



Santiago Cirugeda és un arquitecte social i activista espanyol que es caracteritza per practicar i concebre l'arquitectura des d'una perspectiva alternativa i d'insubmissió social. En l'àmbit de la realitat urbana aborda temes com l'arquitectura efímera, el reciclatge, les estratègies d'ocupació i intervenció urbana, la incorporació de pròtesi a edificis construïts o la participació ciutadana en els processos de presa de decisió sobre assumptes urbanístics. L'activitat s'emmarca en el cicle Transversals.

2 Concert de violí del mestre Oleksandr Pushkarenko Auditori Nacional d'Andorra, Ordino / 9 de novembre a les 19.30 hores

El genovés Oleksandr Pushkarenko és el virtuós internacional del violí i guardonat compositor, conegut com a recitalista, solista, artista discogràfic, famós pel seu credo creatiu que ell defineix com “el vector paganinià” – continuació de les tradicions de les escoles genoveses de violí i composició, iniciades per Niccolò Paganini que representa una referència particular en el món del violí contemporani. Interpretarà música de N. Paganini, J.S.Bach, C. De Bérriot o O. Pushkarenko.

3 'Jo dic mai més' Teatre Comunal d'Andorra la Vella / 9 i 10 de novembre a les 20.30 hores

Jo dic mai més és un espectacle de teatre, videoart i música creat a partir d’alguns dels testimonis que en primera persona van viure l’exili de la Guerra Civil, però que vol portar-nos al present i fer una reflexió sobre el patiment que provoquen. El preu de l'entrada és de 20 euros.

4 'Llegendes d'Andorra' Biblioteca Nacional, Encamp / 11 de novembre a les 11 hores



La Biblioteca Nacional proposa una activitat infantil per donar a conèixer el patrimoni immaterial del país, a través de la narració teatralitzada de llegendes d’Andorra, a càrrec de l'escola de teatre Entreacte i el centre de logopèdia Dinàmic.

5 Trio Nacedo - Cicle Cambra Romànica Església de Sant Bartomeu de Soldeu / 11 de novembre a les 17 hores



Aquest conjunt provinent de Sant Sebastià ens presenta un programa fruit de la reflexió de les seves artistes, que ens permetrà explorar recursos com l'espai o la paraula. Amb aquest objectiu, el Trio Nacedo ha seleccionat per a aquesta ocasió obres de Schubert i Mozart, i ens oferirà un ventall d'expressions amb el primer i un ball divers de personatges de l'imaginari col·lectiu, còmics i dramàtics a la vegada amb el darrer, que tractarà de sorprendre'ns en un joc continu entre l'intèrpret i el públic.

6 Diada dels Castellers d’Andorra Plaça Coprínceps, Escaldes-Engordany / 11 de novembre a les 17 hores



Els Castellers d'Andorra celebren un any més la seva diada en una jornada que es desenvoliparà a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany a partir de les 17 hores. En aquesta ocasió, es comptarà amb la participació de la Colla Castellera de Cerdanya i Minyons de Santa Cristina.

7 Temporada Andorra la Vella Centre de congressos d'Andorra la Vella / 11 de novembre a les 20 hores



La companyia de dansa que va fundar el gran ballarí i coreògraf Antonio Rodríguez Najarro fa 21 anys ha fet la volta al món i ha recollit èxits indiscutibles a tots els escenaris que ha trepitjat. Durant vuit anys, Antonio Najarro va ser el director del Ballet Nacional d’Espanya i no fa pas gaire ha estat responsable i presentador del magnífic programa de Televisió Espanyola País en danza. Per a la seva presentació a Andorra la Vella, hem pensat en Alento, un vibrant espectacle de dansa amb música en viu i que delectarà els molts amants del ballet que hi ha a Andorra. El preu de l'entrada oscil·la entre els 25 i els 35 euros.

8 Actuacions musicals a Unnic Unnic, Andorra la Vella / 9, 10 i 11 de novembre



Unnic encara una nova setmana d'actuacions musicals en els diferents espais del recinte. D'una banda, el Red Bar DJ Set comptarà amb les actuacions de Matias D'Angeli (9 de novembre a les 23 hores), Blade (10 de novembre a les 23.30 hores) i Patricia Mantovani (11 de novembre a les 23.30 hores). També al Red Bar s'ha programat l'actuaicó de Barrocant (10 de novembre a les 21.30 hores) i de Pai Nai (11 de novembre a les 21.30 hores). Per la seva banda, el Music Bar acollirà les actuacions de DJ Blade (9 de novembre de les 23 a les 3 hores), DJ Blade & DJ Renzo (10 de novembre de les 23 a les 5 hores) i DJ Shin & DJ Blade (11 de novembre de les 23 a les 5 hores).

9 Saló Ordino Gourmet i 31a Mostra Gastronòmica Ordino / 10, 11 i 12 de novembre



Una de les voluntats de la 31a Mostra Gastronòmica d'Andorra serà difondre i donar a conèixer els restauradors del país a l'exterior. Enguany, l'esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana de l'11 i 12 de novembre a Ordino. Enguany, la mostra -que se celebrarà el diumenge a les 13.30 hores a l'ACCO i tindrà capacitat per a 370 comensals- comptarà amb la presència de divuit restauradors, cadascun dels quals presentarà un plat. A més, com cada any, el servei de la sala estarà gestionat a càrrec d'alumnes del Lycée compte de Foix. L'espai de tallers Gastrolab -on hi haurà propostes per a adults i per a un púbíc infantil- tindrà lloc el dissabte de 12 a 20 hores i el diumenge d'11 a 13 hores a la sala la Buna

10 Gran Premi Musical Lauredià Sala Sergi Mas, Casa Comuna / Del 9 a l'11 de novembre



Sant Julià de Lòria tornarà a acollir del 9 a l'11 de novembre el Gran Premi Musical Lauredià, un certamen organitzat pel comú i l'escola Harmonia que enguany arriba a la tercera edició. En aquesta ocasió, seran 22 els intèrprets que competiran per guanyar un concurs en el qual hi haurà instruments de tota mena com ara el violí, la flauta, el clarinet, l'acordió o el cant. En total, la convocatòria ha sumat 33 inscrits malgrat que onze d'ells no han superat el primer filtre del concurs.