Què fem aquest cap de setmana?

1 Xerrada 'El bon ús i els perills de les pantalles' Sala de la Valireta, Encamp / 30 de novembre a les 18.30 hores

L'Associació per la defensa del jovent en risc d'Andorra (ADJRA) organitza, en col·laboració amb el comú d'Encamp, una xerrada informativa a càrrec de la psicòloga infanto-juvenil Sara Garcia sobre com fer un bon ús de les tecnologies i quins perills estan associats a les pantalles i a les xarxes socials.

2 'Bipolar' Teatre de les Fontetes, la Massana / 30 de novembre a les 21 hores

Bipolar és una apologia a la inclusió social d’una persona amb un trastorn de bipolaritat. S’utilitza l’humor i la sàtira per tractar un tema tan actual i conflictiu com és la salut mental de les persones. Serà a través del mentalisme i la música en directe que l’espectador connectarà amb les pors i els deliris del protagonista tot formant part de l’espectacle. Aquesta obra de creació 100% andorrana, vol fer valdre els anhels, els somnis i les il·lusions d’una persona socialment marginada com a motor de força per al canvi i per a la desestigmatització de la salut mental, trencant tabús i posant el focus en les capacitats i no en les limitacions.

3 Al toque rock argentino Món Bohemi, la Massana / 30 de novembre a les 22 hores



Concert de versions de grans èxits de bandes mítiques com ara Divididos, Sumo, La Renga, La Bersuit, Patricio Rey y sus Redonditos, Soda Stereo o Los Auténticos Decadentes, entre molts altres.

4 Actuacions musicals i espectacles en directe a Unnic Unnic, Andorra la Vella / Del 30 de novembre al 2 de desembre



Unnic encara una nova setmana d'espectacles i música en directe. Així, pel que fa al Red Bar Dj Set s'oferirà l'actuació de Dj Laeet (dijous 30 a les 23.30 hores), la Patricia Mantovani (divendres 1 a les 23.30 hores) i la de Dj Madlo (dissabte 2 a les 23.30 hores). També hi haurà música en viu a càrrec de Brequette (divendres 1 a les 21.30 hores) i Ismael González (dissabte 2 a les 21.30 hores). En el cas de la discoteca, es preveuen les actuacions de Dj Blade (dijous 30 a les 23 hores) Dj Laeet & Dj Blade (divendres 1 a les 23.30 hores) i Dj Blade & Dj Shin (dissabte 2 a les 23.30 hores).

5 Setmana de la pedra seca - Concurs de fotografia Per tot el Principat / Del 24 de novembre al 3 de desembre



La Setmana de la pedra seca 2023 arrenca, un any més, amb el concurs de fotografia. Els participants hauran de presentar fotografies en què la pedra seca sigui la protagonista. Les tres millors guanyaran un premi en metàl·lic de 500, 300 i 200 euros, respectivament, i un lot de llibres sobre la pedra seca, el qual també obtindran la quarta i cinquena millors fotografies. Tota la informació es pot trobar a: www.instagram.com/patrimoniculturalandorra.

6 Concert de gospel Sala Prat del Roure, Escaldes-Engordany / 2 de desembre a les 21.30 hores



Aquest dissabte 2 de desembre torna la Nit Gòspel a Escaldes-Engordany. En aquesta ocasió, la sala Prat del Roure acollirà un homenatge al rei del blues amb el concert 'B.B. King Spiritual', a càrrec del Chicago Mass Choir. Les entrades per assistir al concert es podran adquirir a través del web del comú d’Escaldes-Engordany a un preu de 10 euros. La cita tindrà lloc a les 21.30 hores. El Chicago Mass Choir presentarà en aquest concert un sentit homenatge al rei del blues i llegenda de la música popular americana. A 'B.B. King Spiritual', el Chicago Mass Choir reprodueix la música purament gòspel que va gravar B.B. King l’any 1959 en un disc que va representar un retorn als himnes de les esglésies de la seva infància a Mississipí. El Chicago Mass Choir, amb aquest tribut, torna a portar als escenaris d’avui els himnes del passat. Al concert es podran escoltar temes com 'Old Time Religion' o 'Army Of The Lord'.

7 Fira de Santa Llúcia a Encamp Plaça dels Arínsols, Encamp / Del 2 al 3 de desembre



El cap de setmana del 2 i 3 de desembre hi haurà una nova edició del mercat de Santa Llúcia, que com és tradició es concentrarà a la plaça de Sant Miquel d’Encamp. Durant els dos dies hi haurà actuacions que acompanyaran les parades d’artesania i de temàtica nadalenca, obertes de les 10:30 a les 19:00. La primera actuació serà el dissabte 2 de desembre, a les 16:30, a càrrec de Dansa Broadway Escola de Teatre Musical i del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness. De cara a diumenge, hi haurà l’actuació musical de Noa Ashti i Alys Paramà a les 12:30. Totes les actuacions es faran a la mateixa plaça de Sant Miquel.

8 Exposició 'La bella inhòspita' Sala Sergi Mas, Sant Julià de Lòria / Fins al 9 de desembre de les 10 a les 13 hores i de les 15 a les 19 hores

Aquesta exposició és un recull de fotografies que Laura Gálvez Rhein va fer participant en el projecte "Traspasant l'objectiu", impulsat per la Fundació Setba. La Fundació Setba és una entitat que treballa des del 2009 per contribuir a la transformació social a través de projectes culturals adreçats a col·lectius en risc d'exclusió. Des del 2020 fins al juliol de 2023, sota el títol "Traspassant l'objectiu" s'han dut a terme diferents tallers de fotografia en dos centres penitenciaris catalans, Brians i Wad-Ras. En total hi han participat 131 dones. S'han realitzat 70 sessions i 105 hores de formació, resultant en més de 20.000 fotografies preses.

9 Taller creatiu per connectar amb valors i emocions Ingeni Coworking Europa, Andorra la Vella / Fins a l'11 de desembre de les 20 a les 22 hores



Un taller per fer esclatar la vostra creativitat. Una experiència visual i tàctil per experimentar amb colors i saber quin o quins colors van amb la persona. També una formació i reflexió per trobar els valors de cadascú i les emocions que ens evoquen els colors, i relacionar-ho tot amb els colors personalitzats de cada un dels participants, per finalment plasmar tot aquest aprenentatge creatiu en un cabàs que cada un transformarà de manera lliure i se l’emportarà a casa. Aquest taller ajudarà a cultivar la creativitat i a augmentar l’autoestima, tan perjudicada en els adults amb TDAH.

10 'Estelàrium' - Un nadal d'una altra galàxia La Massana / De l'1 de desembre al 5 de gener



Els estels i la Via Làctia protagonitzen les activitats d’aquest Nadal a la Massana. L’estrella que va guiar els Reis d'Orient fins a Betlem compartirà protagonisme amb les que brillen al cel de la parròquia. El punt neuràlgic per gaudir d’aquesta nova experiència serà el gran planetari instal·lat a la plaça de les Fontetes. Allí podràs acostar-te a la Lluna, al sistema solar i a les estrelles a través de pel·lícules immersives que et mostraran les meravelles de l’espai com mai les havies vist.