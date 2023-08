Els deu millors plans pel cap de setmana

1 Festa Major d’Andorra la Vella Andorra la Vella / Del 4 al 7 d’agost

La capital andorrana aquest any aposta per celebrar una festa major on els concerts tornen a ser al centre dels actes, a més d’oferir un programa ben potent amb una quarantena d’activitats programades per a tots els gustos. En tot cas, pel que fa a les actuacions, la major part es faran a la plaça Guillemó, i seran gratuïtes. El divendres 4, actuaran el grup indie-pop ‘Delafé y las flores azules’ i la del de pop rock-fusió de ‘Porto Bello’; ja dissabte 5 serà el torn de la rumba fusió de Gertrudis i el rock mestissatge de Buhos i diumenge 6 pujarà a l'escenari La Principal de la Bisbal i Els Senyora, un grup de versions del país. Ja dilluns, l'escenari de la plaça Guillemó estarà ocupat per Mariona, Triquell i Edu. En canvi, el cap de cartell de la Festa Major, el concert de Melendi, tindrà lloc a l'envelat de l'antiga plaça de Braus, amb un cost de 20 euros el dilluns 7 d’agost.

2 ‘GinTonight’ a Unnic Unnic, Andorra la Vella / Tots els dijous, divendres i dissabte de les 20 a les 23 hores

En el marc de la nova programació per al mes d'agost d'Unnic, el centre d'oci integral d'Andorra presenta 'Gin Tonight', un nou concepte de música en directe a l'espai del Show Dinner que tindrà lloc tots els dijous, divendres i dissabte de les 20 a les 23 hores. Durant la vetllada, es proposa als assistents viure els concerts acompanyats d'un gintònic a un preu de 10 euros. Per a aquesta setmana les actuacions començaran aquest divendres amb Ismael González, un cantant que ha aconseguit fer-se lloc dins del panorama musical espanyol i que ha pres part de diversos programes televisius com ara 'Objetivo karaoke', 'Operación Triunfo', 'Factor X', 'Tú sí que vales' o 'Tú sí que sí'. En els seus concerts, l'artista presenta un repertori actualitzat amb versions de tots els temps i amb les seves cançons més conegudes, adaptant-se a cada esdeveniment i tipus de públic. 'Gin Tonight' continuarà dissabte amb el concert de 'Odara Trio', un grup format per Sabela Simón, Albert Ginestà i Carles Sans que reinterpreta a ritme de bossa nova la música mediterrània amb una fusió de tota mena de ritmes i melodies del món, des del flamenc al so balcànic.

3 Exposcició ‘La Vuelta, un viatge a través de les diferents etapes’ Museu Bici Lab Andorra, Andorra la Vella / Divendres i dissabte de les 10 a les 18 hores

Aquesta setmana s’inaugura l’exposició temporal ‘La Vuelta’ al Bici Lab. Una exposició que donarà a conèixer les estratègies i les situacions de carrera que es donen en el ciclisme, fent posar al públic en la pell d’un ciclista que està recorrent les 21 etapes que conformen ‘La Vuelta’, des del pròleg fins al final. L’exposició compta amb bicicletes, cascs i mallots reconeguts internacionalment com són Laurant Jalabert, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez o Remco Evenepoel.

4 Canillo Escènic Arts Canillo (diferents ubicacions) / Divendres, dissabte i diumenge a partir de les 19 hores

La segona edició del Canillo Escènic Arts, el festival d’Arts Escèniques del Principat, torna aquest cap de setmana. Aquest festival vol servir d’aparador per artistes locals i internacionals, i pretén acostar el públic a un ampli ventall de propostes creatives, originals i innovadores vinculades a les arts escèniques. Pel dissabte 5 d’agost, recomanem l’espectacle de la companyia andorrana Líquid Dansa a la plaça Prat del Riu, on presentaran l’espectacle ‘on off’ que treballa els efectes de la llum sobre els cossos, les seves ombres i jocs que conviden al públic a gaudir de la posada en escena. Si us quedeu amb més ganes d’arts escèniques, hi ha tres o quatre espectacles programats cada dia.

5 ‘Red Bar Dj Set’ Unnic, Andorra la Vella / Tots els dijous, divendres i dissabte de les 22.30 a les 00.30 hores

Unnic ha dissenyat un programa molt variat d'actuacions i d'esdeveniments per al mes d'agost a la zona del Red Bar. Una de les principals novetats és la creació del 'Red Bar Sound', un nou concepte que ofereix al públic música en viu tots els dimarts i dimecres de les 21.30 fins a les 23.30 hores. A més a més, també suma a la seva oferta el 'Red Bar Dj Set', una proposta que té lloc tots els dijous, divendres i dissabte, de les 22.30 a les 00.30 hores, on la música dels Djs convidats és la principal protagonista. El primer grup convidat al nou cicle de concerts en directe és Voleo Dúo (dimarts a les 21.30 hores), una formació que proposa un viatge per ritmes de rumba, reggae, rock i música balcànica que s'enllaça amb reflexions i poesia mitjançant la veu de Neus Martínez acompanyada per una guitarra, un baix, un violí, la percussió i una harmònica. El segon artista convidat serà Astor Levinstein (dimecres a les 21.30 hores), un Dj reconegut en territori andorrà sobre el qual destaca la seva versatilitat, una qualitat que li permet sumar en els seus sets diversos gèneres, això sí, posant especial atenció al 'tech' i al 'melodic techno'. Quant al 'Red Bar Dj Set', per a aquesta primera setmana d'agost el centre d'oci d'Andorra ha programat l'actuació de Dj Holto (3 d'agost a les 22.30 hores), Dj Patricia Mantovani (4 d’agost a les 22.30 hores) i de Dj Angel de Andrés (5 d'agost a les 22.30 hores).

6 Mercat de la Vall Centre Històric Andorra la Vella / Dissabte 5 i diumenge 6 d’agost d’11 a 20 hores

Al Mercat de la Vall hi trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri i es fan tallers artesanals a les 12 hores i 17 hores, realitzats per diferents comerciants i de temàtiques variades. A més, trobaràs el Mercat dels Menuts, un espai dedicat als més petits, on jugaran a ser paradista per un dia. A les 18:30 hores hi haurà una animació itinerant pel Barri Antic.

7 Colors de Música ‘Turistes i banyistes’ Sortida placeta Esbart Santa Ana / Dissabte 5 a les 21.45, 22.00 i 22.15 hores i diumenge 6 a les 11.00, 11.15 i 11.30 hores

Noves escenes i nous personatges d'aquesta 6a edició. Els carrers d'Engordany s'omplen d'anècdotes divertides, costums, noms i dades curioses que aporten una mirada fresca a la més bella pubilla d’Andorra. Una manera amena de conèixer una miqueta més la història d’Escaldes-Engordany. Cost de l’activitat: 3 euros. Per a les entrades cal trucar al 890881 o bé contactar amb el correu oficinaturisme@e-e.ad.

8 Exposició ‘DesCORda’t’ Edifici sociocultural l’Estudi a Ordino / Divendres 4 d’agost de les 8 a les 20 hores

Infants, joves i adults es descorden per mostrar-nos la seva cicatriu “a cor obert”, com a símbol de vida i fortalesa. L’exposició inclou 30 fotografies de persones intervingudes del cor. 30 testimonis que han passat per una experiència que els ha permès viure la vida i s’han descordat per compartir una cicatriu que és símbol de superació personal. Aquesta exposició està organitzada per CorAvant, fundació de cardiopaties congènites.

9 Banys de Bosc Bosc de Canòlich. Sortida des de la carretera de Canòlich, km 6,5. aprox. / Els dissabtes fins el 30 de setembre

Activitat que ajuda a disminuir l’estrès potenciant el sistema immunitari, equilibrant l’estat emocional, i propiciant a regular el cicle de la son. És una activitat que t’ofereix una nova mirada que t’ajudarà a millorar la teva salut i el teu benestar tot gaudint de la natura i de la seva essència. L’itinerari està recomanat per a famílies, grups, parelles, persones soles i de totes les edats. El bany de bosc té una durada de dues hores i mitja aproximadament. Per a inscriure’s cal fer-ho a través de la web www.beforest.org o pel telèfon 365 269. Les sessions grupals tenen un cost de 25 euros per persona, les sessions privades 35 euros per persona i les sessions individuals 50 euros per persona.

10 Estrena de la setmana: Megalodón 2: La fosa Cinemes Illa Carlemany / Estrena el dia 4 d’agost, 16:15 – 19:15 - 22:15

Seqüela de Megalodón dirigida per Ben Wheatley i interpretada per Jason Startham, Jonas Taylor, Cliff Curtis i Wu Jing. Aquesta pel·lícula d’acció s’inspira en la saga literària que va començar el 1997 amb la publicació de ‘Meg’ el bestseller de Steve Alten. En aquest nou film un equip d’investigació inicia una missió que va a explorar les profunditats més abismals del mar. Però el seu viatge es converteix en un caos quan un malèvol operatiu miner amenaça la seva missió i els oblica a lliurar una batalla d’alt risc per la seva supervivència.