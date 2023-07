Les deu millors propostes per al cap de setmana

1. Itinerari guiat pel Centre Històric i romànic d’Andorra la Vella Centre Històric d’Andorra la Vella / Divendres 7 de juliol a les 16.30 hores

Descobriu la història, la tradició i la cultura passejant per Andorra la Vella, visitant-ne el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric. El Centre Històric ha conservat la seva personalitat al marge del creixement de la ciutat. Visita de la capella de Sant Andreu, visita de l’església de Sant Esteve i de Casa de la Vall. La Casa de la Vall és un dels monuments més simbòlics d’Andorra, potser és el més simbòlic de tots. Història, bellesa i importància política són els seus punts forts.

2 Vetllada de rumba a Unnic Unnic, Andorra la Vella / Dissabte 8 de juliol a les 21.30 hores

Rumba amb el reconegut grup Sabor de Gràcia. Una festa en què la música en viu posarà ritme a la vetllada. Sabor de Gràcia és un grup que va néixer al barri barceloní de Gràcia amb Antonio Carbonell “Sicus”. Amb 25 anys d’experiència als escenaris, són els hereus de la rumba catalana de Peret.

3 Festival d’astronomia Andorra Comapedrosa La Massana / Del divendres 7 al dissabte 8 de juliol

La Massana, destinació turística i reserva Starlight, et convida al Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa els dies 7 i 8 de juliol. L’observació de les estrelles, els planetes i les constel·lacions que es poden veure al cel són l’eix al voltant del que s’articularan les activitats del certamen, que es desenvoluparan en diverses localitzacions de la parroquia.

4 Espectacle de dansa, música, cant i acrobàcies Unnic, Andorra la Vella / Dissabte 8 de juliol a les 21 hores

Dos hores per viure una experiència única en què es combina la gastronomia i l’espectacle. Vuit xous en què hi ha dansa, música, cant i acrobàcies. Amb la cia. Volando Voy Danzando Vengo.

5 Taller ‘L’art del haiku’ Centre d’Art d’Escaldes-Engordany / Dissabte 8 de juliol a les 17 hores

La història mil·lenària de l’art del haiku revelada a partir de la interpretació de poemes d’autors rellevants, dels preceptes tradicionals d’escriptura i de la composició d’obres originals.

6 Motand Andorra la Vella Santa Coloma, Andorra la Vella / Del divendres 7 fins al dissabte 8 de juliol

Si ets un aficionat del motor a dues rodes no et pots perdre Motand Andorra la Vella, un esdeveniment ple d’activitats per a totes les edats que ben segur que gaudiràs. Guarda’t la data i ben aviat descobriràs el programa d’activitats detallat. Us hi esperem els dies 7 i 8 a l’avinguda Santa Coloma!

7 Sortida per conèixer les papallones Coll d’Ordino / Diumenge 9 de juliol a les 10 hores

L’objectiu de la sortida és conèixer la diversitat i la biologia de les papallones més habituals d’Andorra. Es farà un recorregut per la zona dels planells de Mereig, pujant cap al cim del Casamanya. Observarem i aprendrem a distingir les diferents espècies de papallones que anem trobant així com també el seu cicle de vida i diverses curiositats d’aquests insectes. Es farà un recorregut pels prats de la zona de Mereig, passant per diferents tipus de prats i envoltats de boscos de pi negre, amb la finalitat d’identificar el màxim nombre d’espècies de papallones de l’estatge subalpí. La intenció és aprendre a identificar les principals famílies de papallones i endinsar-se en el món d’aquests insectes.

8 8è Mercat tradicional O Feirão Plaça Guillemó, Andorra la Vella / Diumenge 9 de juliol de les 10 a les 14 hores

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal recreen a la plaça Guillemó un mercat portuguès de la primera meitat del segle XX, format per cinc àrees temàtiques: artesania, productes de l’hort i animals vius, pastisseria variada, embotits i olis, una taberna amb tapes i vi típic portugueses. Durant la mostra els visitants podran adquirir i degustar els productes, i gaudir de moments de música popular portuguesa.

9 Bibliopiscina – Contacontes i tallers infantils Piscina de la Mola, Encamp / Fins al 25 de juliol de les 11 a les 12 hores

Tornen les activitats de la Bibliopiscina! Durant els matins dels dimarts 4, 11, 18 i 25 de juliol, la piscina de La Mola acollirà tallers, contacontes i lectura de diferents històries, tot a peu de piscina! A més, hi haurà llibres d'ocasió per a tothom qui vulgui gaudir d'una lectura diferent. Totes les activitats de la Bibliopiscina són gratuïtes i estaran amenitzades per tècnics del comú i monitors, que guiaran i ajudaran als assistents en les diferents activitats.

10 Premi Andorra la Vella d’escultura urbana Diversos llocs de la parroquia, Andorra la Vella / Fins al divendres 1 de setembre

Un projecte de caràcter biennal que té per objecte potenciar la creació artística a Andorra en l’àmbit de l’escultura urbana i contribuir al dinamisme, al foment i a la promoció del sector cultural. La iniciativa també pretén posicionar els espais urbans d’Andorra la Vella, i especialment el Parc Central, com a enclavament de creació artística urbana i epicentre de l’art contemporani, i la seva consolidació, a mitjà termini, com a pol d’atracció per al turisme de consum cultural al país.