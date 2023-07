Les deu millors propostes d'oci pel cap de setmana

1 Taula rodona ‘Les cicatrius que ens donen la vida’ Hotel Roc Blanc, Escaldes-Engordany / Dijous 13 de juliol a les 18.30 hores

La taula rodona anirà al voltant de l’exposició DesCORda’t. Pretén apropar al públic general una realitat que afecta moltes persones. Anirà a càrrec de la doctora Sílvia Montserrat, cap del departamento de Cardiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona; del doctor Fredy Prada, cariòleg pediàtric de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; d’Àngels Estévez, psicóloga clínica i responsable de CorAvant de Tarragona, Lleida i Andorra, i de dues testimonis.

2 Visita guiada per descobrir els treballs de restauració de Sant Joan de Caselles Església de Sant Joan de Caselles, Canillo / Dijous 13 de juliol a les 19 hores

Presentació dels treballs realitzats des del novembre del 2022 fins al juny del 2023 a l’interior i a l’exterior de l’església de Sant Joan de Caselles pel Departament de Patrimoni Cultural. L’objectiu és revaloritzar els elements més singulars i característics dels monument com del patrimoni que hi alberga.

3 ‘Tapatà!’ – Tapes i rumba a Unnic Show Dinner d’Unnic, Andorra la Vella / Dijous 13 de juliol a les 20 hores

Una de les propostes estrella d'Unnic per al cap de setmana continua sent el 'Tapatà!', un nou concepte que té com a finalitat oferir als clients del centre d'oci d'Andorra una tarda on la rumba dels grups musicals que actuen es combinen amb una gran varietat de tapes. Per aquesta setmana torna un dels artistes que ja ha estat present en altres ocasions i que va ser una de les veus protagonistes durant el dia de la inauguració del recinte. Així, Muchacho aterra al Show Dinner aquest dijous, a partir de les 20 hores, per oferir els seus temes més aclamats i amb la voluntat de fer passar una tarda distesa als assistents. L'oferta musical es pot veure completada, a un preu de 45 euros, per un menú de tapes que inclou una gran varietat de plats. En aquest sentit, es poden degustar tapes com pernil ibèric de glà; una selecció de formatges; croquetes de pernil; gaspatxo clàssic de tomàquet; truita de patata; broquetes de presa ibèrica, i assortiment de mini postres. També s'inclou, només durant el sopar, barra lliure de cervesa, vi, refrescos i aigua.

4 Colors de música: Pícnic en silenci Prat del Roure, Escaldes-Engordany / Dijous 13 de juliol a les 21 hores

Torna un clàssic de les nits escaldenques en què podreu triar la música del vostre DJ preferit! A més, podeu gaudir encara més d’aquesta sessió de música a l’aire lliure, portant el vostre pícnic. Activitat gratuïta.

5 Visita guiada al Camí Hidroelèctric d’Engolasters Camí Hidroelèctric d’Engolasters, Escaldes-Engordany / Divendres 14 de juliol a les 20 hores

La casa dels guardes, l'antic i emblemàtic funicular, la galeria interior de la presa del llac... El Camí Hidroelèctric d'Engolasters ens endinsa en les instal·lacions hidroelèctriques que envolten el llac així com en la relació estreta entre aquestes infraestructures i la història d'Andorra. Vine a descobrir-lo i enduu-te’n un munt d'anècdotes!. Visita gratuïta.

6 Cinema a la fresca: ‘Ahora me ves’ Farga Rossell, La Massana / Divendres 14 de juliol a les 22 hores

Porta una manta i el pícnic, i vine a gaudir de la proposta de cinema als museus que hem preparat per aquest estiu. A 'Ahora me ves' s’explica la història d’una banda de criminals experts en màgia que es dediquen a atracar bancs. Són “els quatre genets”, un grup format pels millors il·lusionistes del món. Durant els atracaments, sempre contra homes de negocis corruptes, fan ploure els diners robats a sobre dels espectadors, davant de la mirada atònita de l’equip de l’FBI que els segueix la pista.

7 Festival Internacional d’OrgueAnd 2023 - Masaaki Suzuki Església de Sant Esteve, Andorra la Vella / Dissabte 15 de juliol a les 21.30 hores

Masaaki Suzuki, gran especialista en la música de Bach, director d'orquestra i organista, serà l'encarregat d'obrir la temporada d'estiu del 14è Festival Orgue&nd. El concert tindrà lloc aquest dissabte vinent a l'església de sant Esteve d'Andorra la Vella a dos quarts de deu de la nit. Per al seu debut a Andorra, Suzuki ha preparat un "interessant i variat programa" amb el títol 'Bach & Espanya' que combina la música de Bach amb el repertori del primer barroc espanyol del segle XVI a principis del XVIII, amb els grans noms ibèrics anteriors a Bach com Cabanilles, Bruna i Arauxo, segons informen des de l'Associació d'amics dels orgues.

8 La Serenalla Market Prat Gran, La Massana / Del dijous 13 de juliol fins al diumenge 16 de juliol durant tot el dia

La Serenalla Market continua creixent i enguany, sota el lema "Connexions"; oferirà tot un seguit d'experiències i sensacions als visitants. Vine a divertir-te descobrint les últimes tendències per dur una vida més saludable, amb una variada oferta que inclou compres, concerts, actuacions, gastronomia i xerrades. La cinquena edició d'aquest esdeveniment multidisciplinari comptarà amb diverses zones on trobaràs productes naturals, tallers de creativitat i àrees de relaxació i descans. Com a novetat hi haurà un mercat vintage de roba complements i decoració. La zona gastronòmica creix en opcions i expositors i on podràs degustar una variada oferta amb productes de proximitat i frescs de l'hort.

9 Festa Major de Canillo Canillo / Del divendres 14 de juliol fins al dilluns 17 de juliol

Canillo celebra del 14 al 17 de juliol la Festa Major d’aquest any amb un variat programa d’activitats i de música en directe. En clau musical, els plat estrella de la festa serà l’actuació de ‘The Tyets’ (el dilluns 17 a l’aparcament ‘Els Refugis’.

10 8è Art Camp Andorra Sala La Buna, Ordino / Fins al dimecres 19 de juliol

Artcamp Andorra "Colors per al planeta" és una trobada internacional d'artistes de la pintura que té lloc a Andorra cada dos anys. Des del 2008, a iniciativa de la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco, aquest projecte pretén contribuir a forjar una cultura del diàleg, el respecte i la convivència, fent compartir deu dies de tallers, trobades i intercanvis entre artistes, tot implicant-hi els habitants i, en particular, els nens i joves d'Andorra. La seva finalitat és facilitar mitjançant l'art la promoció dels valors que defensa la Unesco, en col·laboració amb altres organismes internacionals, per a la instauració d'una cultura de la pau.