Els millors plans per aquest cap de setmana

1 Taller familiar ‘customitzem retrats’ Museu Carmen Thyssen / Dissabte 19 d’agost a les 11.30, 12.30, 16 i 17 hores. Diumenge 20 d’agost a les 11 i a les 12 hores

Taller de retrats inspirats en les obres dels artistes Uri Dushi i Masaya. Durant l’activitat, els assistents hauran d’utilitzar la seva imaginació per personalitzar les cares més conegudes panorama musical i artístic amb tècniques mixtes. Aquesta activitat familiar està prevista per a infants a partir de 4 anys, això si si són menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult. Per a fer les reserves cal enviar un mail a reserves@mcta.ad o trucar al 800800.

2 Cinema compromès i familiar a la vora del llac d’Engolasters Llac d’Engolasters / Dissabte 19 d’agost a les 20 hores

En el marc de les nits d’estiu als Museus, FEDA ha programat amb la col·laboració d’Ull Nu, el festival audiovisual d’Andorra, la projecció de la pel·lícula ‘Mínuscul: la vall de les formigues perdudes’ vora el llac d’Engolasters, una emocionant aventura cinematogràfica per a totes les edats i compromesa amb el medi ambient. S’aconsella portar manta o estoreta i roba d’abrigar. Cal fer reserva obligatòria al telèfon 739 111 o a fedacultura@feda.ad.

3 Visites guiades amb els tècnics de Patrimoni Cultural a Sant Vicenç d’Enclar Santa Coloma – Andorra la Vella / Divendres 18 d’agost a les 18 hores

Coincidint amb la festa major de Santa Coloma s’han organitzat unes visites guiades amb tècnics de Patrimoni Cultural per saber com s’ha reconstruït el campanar de Sant Vicenç d’Enclar. El lloc de trobada és al peu del camí de la vall d’Enclar al fons del carrer Barrers.

4 L’estrena de la setmana: Metallica M72 World Tour Live from TX1 Cinemes Illa Carlemany / Dissabte 19 d’agost a les 20 hores

Retransmissió en directe de la primera de les dues nits, la segona el 21 d’agost, del concert en directe de la gira mundial de Metallica, des d’Arlington (TX). Aquest espectacle teatral global sense precedents veurà a la banda tocar dues nits en directe amb dos ‘setlists’ completament diferents. Interpretaran cançons dels més de 40 anys de carrera del grup, que aborden des del clàssic ‘Kill Em All’ del 1983 fins al nou llançament ’72 seasons’ d’aquest 2023. La gira M72 comptarà amb un audaç disseny d’escenari en el centre, permetent que el famós Snake Pit es trobi en l’escenari principal, brindant als fanàtics amb una vista de 360 graus d’espectacle. Amb un muntatge de múltiples càmeres d’última generació, l’espectador es sentirà com si estès just al mig de l’acció, sense importar on es troben en el món.

5 Tast de gelats artesanals Museu Casa Rull, Sispony, la Massana / Dissabte 19 d’agost a les 19 hores

Seguint la tradició de fer tastos de productes d’Andorra al Museu Casa Rull, Guapaletas farà un tast guiat dels seus gelats de pal elaborats de manera artesanals amb ingredients naturals i sense conservants. El Museu Casa Rull és del segle XVII. Tot i que la casa era rica, no hi ha grans luxes ni presenta característiques particulars. Actualment consta d’una planta baixa, dos pisos i un cap de casa. Aquesta activitat és gratuïta. Cal fer la reserva prèvia obligatòria al 836908.

6 Festa major de Santa Coloma 2023 Per tot el poble de Santa Coloma / 19, 20 i 21 d’agost del 2023

Aquest cap de setmana és el torn de la festa major de Santa Coloma. Aquesta s’inicia amb la gran traca d’inici de festa i repic de campanes (dissabte 19 a les 10:30 del matí). Pel primer dia està previst des d’un concurs de petanca, a una batucada o una sardinada. Per la nit s’ha programat una sessió de cinema a la fresca i actuacions de concerts, ball de nit i discomòbil. Pel segon dia la festa gastronòmica continua amb una arrossada popular. Per la tarda i nit, la música continuarà sent la protagonista: hi hauran havaneres i ball de tarda per la gent gran, i nit de rock i discomòbil. Per aquells qui vulguin el dilluns serà l’últim dia la festa major amb la festa de l’escuma, el ball de nit i la discomòbil. Per aquells que hi vulgueu anar, aquest és l’enllaç al programa complert: https://www.turismeandorralavella.com/wp-content/uploads/2023/08/Programa-Festa-Major-Santa-Coloma.pdf.

7 Esquella Walking Music Festival Vall d’Incles, Canillo / 19 d’agost a les 16 hores.

Aquest dissabte se celebra la 8a edició de l’Esquella Walking Music Festival amb 3 concerts situats en tres punts diferents i una bona caminada. A les 16 hores hi haurà un concert de cançons amb trementina. A les 17:30 hores actuarà ‘Antonia Darkness’ i a les 19:30 hores ‘Rumband’. Es recomana portar frontal o llanterna. Per a mé informació contacteu amb l’Oficina de Turisme de Canillo.

8 Sabors d’Estiu Parc de la Mola a Escaldes-Engordnay / del 18 al 27 d’agost de 17 a 23 hores

La quarta edició del Sabors d’Estiu s’inaugura aquest divendres. Enguany la localització serà el Prat de la Mola, a causa de les obres que s’estan fent a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany. Totes les actuacions musicals s’iniciaran a les 19 hores però els punts de restauració obriran a les 17hores. Aquest any hi participen diferents restaurants del país que oferiran a través de les food-trucks una gran varietat gastronòmica. Pel que fa a l’espai de música pel divendres 18 s’ha programat l’actuació de ‘Old School’ a les 19hores i una sessió de techno a les 21hores amb Mantovani Deejay. El dissabte 19 actuarà Julia Amor a les 19 hores i hi haurà una sessió de techno-house amb Dj Robznow a les 21 hores. El diumenge 20 d’agost actuaran ‘Els Senyora’ a la mateixa hora de cada dia. Si voleu consultar el programa dels altres dies aquest és l’enllaç: https://www.e-e.ad/publicacio/5817/el-parc-de-la-mola-acollira-la-4a-edicio-del-sabors-destiu

9 Sorteig d'un Fiat 500 a Unnic Unnic, Andorra la Vella / Fins al mes de desembre

Unnic posa en marxa aquesta setmana un nou sorteig per continuar promocionant el Gran Casino d'Andorra que se suma a les iniciatives que el centre està duent a terme durant l'agost. Així, a partir d'aquest divendres i fins al mes de desembre, els usuaris del casino tindran la possibilitat de ser obsequiats amb un Fiat 500 que està exposat a l'entrada de l'establiment. El sorteig anirà adreçat a tots els majors de 18 anys usuaris del casino que juguin cinc euros com a mínim a les slots. De fet, totes les persones que participen en el sorteig setmanal que fa l'equipament ja estaran incloses de manera automàtica en aquest nou concurs. Les butlletes s'hauran de dipositar en una urna i hi haurà un límit màxim de participacions per persona i dia. El resultat del sorteig tindrà lloc el 30 de desembre, a les 21 hores, a la planta 0 del Gran Casino d'Andorra. Per tal de rebre el premi, caldrà que el guanyador hi estigui de manera presencial. Un cop identificada la identitat del guanyador/a, es farà el lliurament del premi.