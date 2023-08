Els plans que tens al teu abast aquesta setmana

1 4a edició de Sabors d’estiu Parc de la Mola, Escaldes-Engordany / divendres 25, dissabte 27 i diumenge 27 de 17 hores a 23 hores

El segon cap de setmana de la quarta edició del Sabors d’estiu té programat el concert de l’escola de cant andorrana Stars Academy a les 19 hores i la sessió de Techno-House amb Dj Robznow a les 21 hores pel divendres 25 d’agost. Pel dissabte 26 està prevista l’actuació del grup andorrà Manu & The Vodka’s, també a les 19 hores, i la sessió de Techno-House amb els Dj’s Sound Beats a les 21 hores. L’últim dia de Sabors d’estiu té programat el concert a les 19 hores d’Iaraké. Cal recordar que a part dels concerts també hi ha un espai gastronòmic amb food-trucks de diferents restaurants del país, que obre cada dia a les 17 hores.

2 Exposició Meditacions Galeria Taranmana, Escaldes-Engordany

L’artista, Io Casino presenta un recull de peces o meditacions amb tinta i ploma de metall sobre paper a la galeria Taranmana. Aquesta tècnica de traç té una respiració concreta, una experiència creada des del pensament pausat i pacient; silenci i pau. Io Casino és una artista d’art sonor i ha participat en el projecte col·lectiu 'Audiosphera' al Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, entre altres.

3 Concert Klaima, l’ànima del klezmer Museu de la Moto, Canillo / Divendres 25 d’agost del 2023 de 19.30 a 21 hores.

En el marc de les Nits d’estiu als museus, el Museu de la Moto presenta aquesta proposta de concert que ofereix un recorregut per les músiques centreeuropees d’influència Klezmer més populars, amb referències també a la música sefardita i hebrea en general. Combinant la calidesa i el virtuosisme de la música de cambra de formació clàssica amb la passió i improvisació de la música popular, el concert esdevé un viatge fresc i trepidant per les emocions de la cultura klezmer. Emocions que passen de la melancolia i la tristesa a l’alegria més desbordada en pocs compassos, de la mística gairebé meditativa a un frenesí festiu, sensual i esbojarrat, reflectint els contrastos i complexitat de la condició humana. Al concert de Klaima hi trobareu, doncs, des dels esperits més delicats fins als caràcters més punyents. Les places són limitades, per a més informació trucar al 753 637 o pel correu museudelamoto@canillo.ad

4 Itinerari cultural ‘Barroquitza’t’ Museu Casa d’Areny-Plandolit, Ordino / Divendres 25 d’agost a les 19 hores

La ruta guiada ‘Barroquitza’t’ vol donar a conèixer algunes de les peces més importants del barroc que es conserven al país amb un itinerari pel poble d’Ordino. Encara que a Andorra hi ha innombrables manifestacions d’aquest estil, sempre s’ha donat més protagonisme a les mostres d’art romànic. Però durant l’època moderna Andorra va viure un moment d’abundància que es veu reflectit en la construcció i la modernització de les esglésies del país amb retaules, escultures i pintures d’estil barroc. Aquesta activitat és gratuïta, però les places són limitades. Cal fer la reserva prèvia de manera obligatòria trucant al 836 908.

5 Jocs del món Prat del Pi, Canillo / Dissabte 26 d’agost a les 17.30 hores

Tallers infantils ‘Jocs del món’ és un recull de jocs dels cinc continents per a infants de dos a 99 anys. L’activitat és gratuïta però cal inscriure’s trucant a l’oficina de turisme de Canillo al 753600.

6 El bosc del tamarro Andy Sortida des de l’Urbanització Comella Park, Andorra la Vella

Andorra la Vella ha inaugurat aquest mes d’agost un nou itinerari familiar ambientat en el dia a dia del tamarro de la capital, que se situa just al costat de l’inici de la ruta. Els infants que facin aquest camí descobriran el món del tamarro a través d’un conte lligat al recorregut i que finalitza amb un joc de preguntes interactiu. Cal recordar que si us dirigiu a l’oficina de turisme de qualsevol parròquia podeu demanar el llibret de ‘Tamarros’ i quan hagueu trobat els set tamarros, podreu aconseguir un premi.

7 Itineraris guiats: Centre històric d’Andorra la Vella Centre històric d’Andorra la Vella, Andorra la Vella / Divendres 25 d’agost a les 16.30 hores

Descobriu la història, la tradició i la cultura passejant per Andorra la Vella, visitant-ne el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric. El centre històric ha conservat la seva personalitat al marge del creixement de la ciutat. Visita de la capella de Sant Andreu, de l’església de Sant Esteve i de Casa de la Vall. La Casa de la Vall és un dels monuments més simbòlics d’Andorra, potser és el més simbòlic de tots. Història, bellesa i importància política són els seus punts forts. La durada de l’itinerari és de dues hores i mitja aproximadament. Cal fer la reserva prèvia, ja que les places són limitades, trucant a l’oficina de turisme d’Andorra la Vella al 750 100 o per correu electrònic al info@oficinaturisme.ad El cost de l’activitat és de 5,23 euros.

8 L’estrena de la setmana: ‘Ninja Turtles, caos mutante’ Cinemes Illa Carlemany / Estrena el divendres 25 a les 15.30, 17.45 i 22.30 en castellà i a les 16.30 i 20.00 en català

Aquesta setmana s’estrena una pel·lícula d’animació de les tortugues Ninja dirigida per Jeff Rowe i Kyler Spears. En aquest film les tortugues Ninja, després de passar anys apartats del món humà, es proposen guanyar-se el cor dels habitants de Nova York i que els acceptin com a nois normals, duent a terme actes heroics.

9 Reserva ja la teva entrada per veure l’humorista Juanjo Albiñana a l’after work de l’UNNIC UNNIC, Prat de la Creu 40, Andorra la Vella / 31 d’agost a partir de les 20.30 hores (obertura de portes a les 19.30 hores)

L'espectacle de Juanjo Albiñana, d'una durada d'hora i mitja, inclourà, a més dels monòlegs, música i altres sorpreses, per passar una bona estona de rialles. Aquest humorista d'Albacete (1985), que actualment resideix a Barcelona, és conegut pel seu pas pel 'Club de la Comedia' a més de tenir una llarga experiència que durant deu anys s'ha plasmat en els monòlegs que ha fet a la Paramount Comedy i la Comedy Central. Actualment actua al programa 'Sopa de Gansos' del canal FDF. El preu de l'entrada anticipada és de 22 euros, i a la porta de 25 euros. UNNIC també oferta l'opció de sopar gaudint del monòleg per un preu de 65 euros per persona. El menú inclou plats com la taula d'embotits de Soldeu, la taula de formatges artesans, el gaspatxo de fruits vermells, l'uramaki de salmó, la broqueta capresse, la brandada de bacallà, l'humus de carbassa, mango i iogurt grec i la torradeta de terrina de cérvola amb confitats. El sopar va acompanyat d'una ampolla per cada dues persones de Cava 'Jazz'.