Acord per crear un tram de voravia entre la Massana i Erts

La MassanaEl ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy, i la cònsol major de la Massana, Olga Molné, han signat aquest dijous el conveni de cessió amb tres propietaris de terrenys per tal de poder ampliar la voravia a la CG4 entre la Massana i Erts.

Filloy ha posat en relleu que aquest projecte dona continuïtat a la proposta guanyadora del pressupost participatiu del 2019, que va proposar la creació d'una voravia entre els nuclis de la Massana-Erts-Arinsal. Així, es dona més seguretat a la via i es facilita el pas dels vianants. El ministre en funcions ha agraït la col·laboració dels privats perquè l'entesa permet "aconseguir una xarxa viària més òptima i una major fluïdesa del trànsit".

Per fer-ho, el ministre ha explicat que des del Govern es treballa per assolir, progressivament, la cessió dels terrenys necessaris per dur a terme l'execució íntegra de les obres.

En aquest sentit, ha apuntat que els convenis signats permetran l'eixamplament de la CG4 i garanteixen una voravia continua d'uns 400 metres des de la sortida del nucli de la Massana en direcció a Erts, del total d'1,25 quilòmetres que separen el nucli massanenc fins a la rotonda d'Erts.

Finalment, Filloy ha recordat que, en l'eix Massana-Erts-Arinsal, i tenint en compte la signatura de convenis, ja s'ha efectuat un tram de 200 metres de voravia. En aquest cas entre Arinsal i la Massana, al costat esquerre (riu) de la CG5.