Andorra la Vella incrementa la partida per a subvencions esportives en un 7,5%

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella posa en marxa una nova convocatòria de subvencions per a la temporada 2022-2023 (que es publicaran aquest dimecres al BOPA) per donar suport a les entitats que duen a terme activitats esportives a la parròquia amb una durada anyal o puntual i que incideixen en la creació i l’enfortiment de l’esport de base, el suport a l’esport de competició, les xarxes associatives en el món de l’esport, a les entitats que fomentin les relacions ciutadanes a través de la difusió de les diverses formes d’activitat física i esportiva, i a les entitats que es dediquin a la integració social per mitjà de l’esport. Per a la convocatòria de subvencions de lliure concurrència, que es poden sol·licitar entre aquest divendres 9 de setembre i el dijous 29 de setembre, es destinen 435.375 euros, una partida que s’incrementa un 7,5% respecte a l’any passat, amb la voluntat de donar un impuls a les entitats esportives.

En total, divuit escoles d’iniciació esportiva formen durant el curs més de 1.300 infants setmanalment i més de 500 adults. A més, la convocatòria inclou esdeveniments per al foment de l’esport (el curs passat es van atorgar subvencions a dotze activitats d’aquest tipus).

Segons informen des del comú, poden sol·licitar les subvencions els clubs esportius, les seccions d’acció esportiva i agrupacions esportives sense ànim de lucre que estiguin inscrites al Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella i que duguin a terme a la parròquia l’activitat per a la qual es demana la subvenció. Per facilitar la concurrència, el comú presentarà en una reunió informativa les bases de la nova convocatòria el dilluns 12 de setembre a les 20 hores al Centre de Congressos als representants de clubs esportius de la parròquia, on s’atendran les qüestions de les entitats sobre el funcionament dels ajuts.

La convocatòria de subvencions per al curs 2022-23 s’adreça a activitats que es fan en horari extraescolar i/o durant els períodes de vacances. Enguany s’ofereixen quatre programes diferents: per a la promoció de l’esport en edat escolar i esport jove; per a la promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials; per a l'organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals i per a la formació de tècnics i directius esportius.

Des de l’any passat, les subvencions destinades a les activitats esportives en períodes de vacances escolars per a infants de quatre a dotze anys queden fora d’aquesta convocatòria i es regulen a través de convenis específics. Es preveu destinar-hi un pressupost similar al d’enguany, és a dir, 43.500 euros. Això vol dir que el comú té previst destinar en total prop de 480.000 euros en concepte de subvencions per a activitats esportives (les establertes en la convocatòria del curs més les que s’atorguen per als períodes de vacances escolars).

En paral·lel, enguany es torna a contemplar una exoneració per als esportistes d’alt rendiment majors de 16 anys, que podran gaudir d'instal·lacions comunals gratuïtes. Els documents de sol·licitud de les ajudes es poden recollir als departaments d’Esports i de Participació ciutadana, així com al servei de Tràmits del comú.