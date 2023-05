Les associacions mostren la seva cultura i gastronomia a la Mostra gastronòmica i de folklore de la capital

Andorra la VellaAndorra la Vella ha acollit aquests dies la celebració de la Setmana de la diversitat que té aquest dissabte el dia gran amb la Mostra gastronòmica i de folklore. Tal com ha posat en relleu el cònsol menor, Miquel Canturri, aquest dissabte és la jornada en què "tots estan representats a la plaça Guillemó" i ofereixen "una mostra dels menjars tradicionals de cada país" i al mateix temps "els seus balls tradicionals" en l'escenari habilitat a la plaça.

La desfilada de les entitats amb les seves banderes i vestits típics per l'avinguda Meritxell, des de la plaça de la Rotonda fins a la plaça Guillemó, ha estat el tret de sortida a la jornada. Posteriorment, l'epicentre de la festa s'ha traslladat a la plaça Guillemó, on durant el dia hi haurà diverses actuacions: percussions de bombos i tambors, castells amb els Castellers d'Andorra, i danses tradicionals de Portugal, l'Índia, Ucraïna, Filipines, flamenc i de l'Esbart d'Andorra la Vella. També hi haurà una classe de ball caribeny i un espectacle de teatre corporal.

A més, la plaça acull també la mostra gastronòmica 'La diversitat a taula', una proposta que serveix perquè alguns dels col·lectius de residents de països tan diversos com Filipines, Equador, Índia, Perú o Rússia mostrin la seva varietat gastronòmica. L'Orfeó andorrà serà l'encarregat de cloure la jornada amb un concert amb cançons d'arreu del món que tindrà lloc a partir de dos quarts de sis al vestíbul del Centre cultural la Llacuna.

Canturri ha remarcat que a Andorra la Vella hi ha "moltes associacions i això es veu avui on tenim diferents nacionalitats" representades i ha emfasitzat el fet que "viuen amb respecte". El cònsol menor també ha reivindicat que aquesta festa sigui, entre les diverses activitats programades a la primavera pel comú, "un dels puntals" i ha manifestat que ja tothom "l'espera".