El bus a la demanda escaldenc confirma l'augment d'usuaris i tanca el 2022 amb 74.611 viatges

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany va posar en marxa el juny del 2021 el servei de transport col·lectiu a la demanda. Des de llavors la xifra d'usuaris ha anat en augment. De fet, tal com valoren des de la corporació comunal "el creixement dels usuaris ha estat important". Així, l'any passat es va tancar amb 74.611 viatges completats, la qual cosa correspon a uns 200 viatges per dia.

Entrant al detall d'aquestes dades, tenim que un total de 41.385 usuaris van utilitzar el servei durant l'any 2022. En aquest recompte hi ha tant persones que només han fet un viatge com d'altres que són més assídues al servei.

Prova de l'increment de les dades de persones que opten per fer servir aquest servei és que el nombre d'usuaris habituals era al mes de juliol de 467 mentre que tot just un any després la xifra va augmentar fins als 1.280.

Quant al perfil dels usuaris, cal destacar que és "essencialment femení" abastant totes les franges d'edat, si bé té "un pes especial" la població jove i les persones amb mobilitat reduïda.

Cal recordar que des de la seva posada en funcionament el servei de bus a la demanda ha estat gratuït i per fer-lo servir cal fer una reserva prèvia a través de l'aplicació Ride Pingo o per telèfon. El comú va optar per aquest servei a la demanda i no per un servei de transport públic tradicional per "facilitar la vida a la ciutadania" fomentant la seva mobilitat, però també per "lluitar contra el canvi climàtic", amb la qual cosa no es volia que hi hagués busos circulant tot el dia si no era totalment necessari.

En aquest sentit, des del comú s'ha reiterat en més d'una ocasió que el servei ha facilitat una opció de transport a les persones que s'han de desplaçar als barris més allunyats del centre als quals fins al moment de la posada en marxa del bus a la demanda només es podia arribar amb cotxe privat. I un altre aspecte que s'ha subratllat des del comú és la sostenibilitat d'aquest model de transport i més en un context de crisi climàtica i energètica com l'actual, en què aquest bus es reivindica com una alternativa al vehicle privat.

El bus funciona de dilluns a divendres de set del matí a deu de la nit i els dissabtes i diumenges, de nou del matí a deu de la nit.