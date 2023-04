Canillo eleva en 1,7 milions la inversió en la reforma del Palau de Gel per incloure la piscina

CanilloEl comú de Canillo ha aprovat durant el consell un crèdit suplementari d'1,7 milions d'euros per a la reforma de la piscina del Palau de Gel, tal com informa RTVA. Això fa ascendir la xifra final invertida en la reforma global del centre en més de 5 milions, amb un préstec que no vencerà fins al 2046.

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, considera indispensable posar al dia les instal·lacions, amb una minoria que malgrat que no s'oposa, sí que qüestiona la idoneïtat del moment.