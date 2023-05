Canillo enquestarà comerciants i turistes sobre el roc del Quer i el pont tibetà

CanilloEl comú de Canillo ha convocat un concurs d'urgència per a la realització d'un estudi basat en enquestes per a conèixer l'opinió de comerciants i turistes sobre el pont tibetà i el roc del Quer, tal com ha publicat al BOPA i recull RTVA.

Es busca saber de primera mà quins són els punts febles i a millorar dels dos atractius turístics esmentats. Unes enquestes que es realitzaran principalment a visitants i comerços i hotels. En definitiva, i ja a final de temporada, permetrà construir un recull de dades de satisfacció.