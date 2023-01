El carrer Prat de la Creu, tallat dissabte a la nit

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella informa que aquest dissabte a la nit, concretament de les 21 a les 6 hores, el trànsit al carrer Prat de la Creu estarà tallat al trànsit per obres entre la rotonda de l'edifici del Govern i el pont nou. Davant d'aquesta situació, la corporació apunta que, com a alternativa, els conductors podran circular per l'avinguda Tarragona o bé per l'avinguda Meritxell.

🏎️ Conductors: demà dissabte a la nit (de 21 a 06h) el trànsit al c.Prat de la Creu estarà tallat pel desmuntatge d'una grua (entre la rotonda de Govern i l'encreuament amb Bonaventura Armengol-pont del riu). Com a alternativa, podeu circular per l'av. Tarragona o l'av. Meritxell pic.twitter.com/ARZ2AwhGAY — Andorra la Vella (@AndorraCapital) 13 de enero de 2023