El comú d'Encamp no té bretxa salarial entre treballadors i treballadores i hi ha paritat en l'entorn laboral

EncampEncamp gaudeix de paritat entre treballadors i treballadores i no hi ha bretxa salarial. Ho ha manifestat aquest dijous en el marc de la celebració del consell de comú la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, qui ha anunciat que la corporació ha aprovat el Pla d'Igualtat 2023-2026 amb l'objectiu d'aplicar mesures per garantir una igualtat efectiva entre homes i dones. La mandatària ha recordat que l'elaboració del pla és una encomana obligatòria per les administracions comunals lligada a la llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre homes i dones que es va aprovar el març del 2022. "Celebro que el comú es doti d'un Pla d'Igualtat en un termini prou curt de temps", ha assenyalat.

D'aquesta manera, Encamp esdevé la primera parròquia a aprovar el Pla d'Igualtat, que s'ha treballat amb un 60% de la plantilla de treballadors a través d'una enquesta i que ha permès detectar que a la corporació no hi ha ni bretxa salarial entre treballadors ni infrarepresentació femenina a les plantilles, ja que, tal com ha manifestat Mas, "el 55% dels treballadors són dones i un 45% són homes". Malgrat la paritat latent al comú, Mas ha reconegut que hi ha alguns departaments on "hi ha infrarepresentació", com són el servei d'escoles bressol on, majoritàriament, predominen les dones i al servei de circulació, on "gairebé el 100% de la plantilla són homes".

La mandatària ha explicat que el pla s'activarà al juny i comptarà amb sis actuacions concretes. La primera se centrarà en la sensibilització i la formació en matèria d'igualtat de gènere a tots i totes les treballadores del comú; la segona englobarà accions per prevenir l'assetjament laboral i per raó de sexe perquè "tothom sàpiga quines actituds no es toleren"; la tercera consistirà a aplicar una perspectiva de gènere a la gestió de les persones; la quarta marcarà la utilització d'eines comunicatives inclusives en l'àmbit intern i extern; la cinquena abordarà la distribució del temps amb l'objectiu que "tothom treballi amb les millors garanties i es fomenti la conciliació laboral i familiar"; i la darrera consistirà a garantir un espai de treball segur. A més, Mas ha avançat que pròximament també es crearà una comissió d'igualtat al comú i s'aprovarà un protocol per abordar l'assetjament. "Continuem amb la voluntat de crear iniciatives per garantir la igualtat efectiva entre homes i dones", ha asseverat.

Durant la sessió de consell de comú d'aquest dijous també s'ha aprovat la redacció del projecte per remodelar i ampliar el cafè del poble, situat a la plaça dels Arínsols, i que actua com a casa pairal. Així doncs, la cònsol ha comentat que la renovada instal·lació tindrà un gran espai obert amb caràcter polivalent per dur-hi a terme activitats, una cafeteria, tres aules, dos despatxos i una sala de reunions. El projecte d'obra, tal com ha indicat Mas, estarà enllestit abans de finalitzar el mandat i, si és possible, també s'adjudicarà.

La remodelació prevista pel comú contempla dues opcions. La primera, ampliar l'espai construint una segona planta sobre de l'espai actual i, la segona, fer-se més gran en amplitud aprofitant el terreny de cessió comunal que hi ha al darrere. A més, ha anunciat que tan bon punt el projecte estigui redactat es compartirà amb la població més gran de seixanta anys i els usuaris de l'indret perquè "puguin dir la seva i fer els canvis pertinents abans de començar l'obra". Qüestionada sobre les afectacions de la construcció a l'espai, Mas ha destacat que si en algun moment s'ha de tancar el cafè "habilitarem una altra ubicació perquè els padrins no es quedin sense espai".

D'altra banda, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, han lamentat la publicació d'un article en un mitjà de comunicació en el qual s'assegura que s'estan produint irregularitats i abusos laborals a treballadors de la construcció en obres públiques, exposant que els fets descrits no estan contrastats i que no són verídics i "no s'ha rebut cap denúncia". Per la seva banda, preguntats sobre els fets, els consellers de la minoria del partit Socialdemòcrata + Independents, David Rios i Enric Riba, han manifestat que la notícia no "ens agrada gens" i han apel·lat perquè el sector de la construcció busqui treballadors residents al país per evitar possibles irregularitats en casos de subcontractació. Al seu torn, la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha afirmat que si els fets descrits a la publicació són certs "caldrà demanar responsabilitats". A més, Vidal també ha celebrat la creació d'un nou parc infantil al carrer Bellavista destacant que l'obra ajudarà a embellir l'indret i a revitalitzar-lo.