El comú d'Ordino aprova un nou codi de vestimenta que obliga als consellers a dur corbata

OrdinoEl comú d'Ordino ha aprovat aquest dijous en el marc de la sessió de consell un nou codi de vestimenta. Es tracta d'un reglament de protocol i cerimonial que estableix que, a partir d'aquest moment, els consellers -tant homes com dones- s'hauran de vestir formalment i, en particular, els homes, hauran de dur corbata. A més, el text també estableix que en el marc dels consells sabuts, els consellers hauran de portar vestit negre i camisa blanca, i els homes, també, corbata negra.

Així ho ha exposat aquest migdia el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, qui ha assenyalat que es tracta d'un reglament que comparteixen tots els comuns "però que cadascú el pot anar adaptant a la seva idiosincràsia".

El conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha mostrat el seu desacord amb relació a aquest punt i ha insistit que "és un endarreriment". En aquest sentit, ha assegurat que no hi veu el sentit a aquesta nova proposta i ha avançat que continuarà assistint a les sessions de consell sense corbata. "Si hi ha sanció, la pagarem" ha asseverat. Tot i això, Mortés ha comentat que, en principi, no hi ha sancions preparades. "Hem de ser conscients de com podem venir vestits al comú" ha advertit, però, el mandatari.

Per altra banda, Dolsa ha volgut deixar clar amb relació a la compareixença que va realitzar Mortés el passat 24 de març -on va puntualitzar que el conseller de l'oposició havia fet referència en diverses ocasions al projecte de Grífols com un d'edifici d'interès públic- que ell, en tot cas, es volia referir al concepte d'edifici d'interès singular. "Si no es cenyeix a la normativa d'Ordino, aquest edifici ha d'estar declarat edifici d'interès singular" ha destacat Dolsa mentre convidava al públic a assistir a la roda de premsa que durà a terme durant la tarda d'aquest dijous a l'Hotel Coma per abordar aquest tipus de qüestions relacionades amb el centre de recerca immunològica.

La consellera de Movem Ordino, Bàrbara Pàmies, per la seva banda, ha avançat que demanarà al comú tots els canvis que s'han efectuat al pla d'urbanisme per saber quins canvis ha patit la parròquia i quins límits territorials s'han modificat. "També volem conèixer els recursos d'aigua que tenim a Ordino. A veure si disposem de tota l'aigua necessària per al creixement que volem arribar a fer" ha afegit Pàmies, qui s'ha mostrat preocupada per la fisonomia urbanística del Principat.

Finalment, en un dels punts de l'ordre del dia s'ha aprovat una transferència de crèdit a la Comissió d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar, per un import de 50 mil euros per donar suport al nou festival nacional de música i arts escèniques.