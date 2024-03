El comú reorganitza les places d'aparcament a Prada Ramon per facilitar les aturades de curta durada

Andorra la VellaEl Comú d’Andorra la Vella ha implantat en els darrers dies canvis en les zones d’aparcament del barri de Prada Ramon amb l’objectiu d’afavorir el petit comerç i facilitar els estacionaments de curta durada a usuaris i veïns.

És per això que s’han reordenat una desena de punts, on s’han habilitat més aparcaments de motos en punts on no n’hi havia i s’han pintat diverses zones taronja (estacionament comercial, tot i que també en poden fer ús els vehicles de serveis) en detriment de les àrees de càrrega i descàrrega exclusives per als vehicles de serveis (marcades amb color groc). A la zona taronja de tota la parròquia, a més, s’amplia el temps d’estada, que passa de 20 a 30 minuts d’estacionament màxim, per facilitar així als usuaris les gestions i les compres.

Alhora, s’ha habilitat un nou punt d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (al carrer de l’Aigüeta 27-29), on les persones que disposin de l’acreditació pertinent hi poden estacionar durant un màxim de dues hores.

En alguns punts en què l’estacionament no estava permès (per exemple, al carrer de l’Aigüeta, 16, just enfront de la central de Correos), s’han retirat les jardineres (ara s’han col·locat a la zona per a vianants del carrer Callaueta) i s’han habilitat àrees d’estacionament taronja.

En total, s’han creat 59 estacionaments per a motos, 12 per a vehicles per a zona comercial i 1 plaça per a persones amb mobilitat reduïda.

Els carrers on s’ha actuat són l’Aigüeta (als números 12-14, 16-20, 22-26 i 27-29), Joan Maragall (15 i 23) i de la Sardana (11-13).

Estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a Doctor Molines

D’altra banda, també s’ha traslladat el punt d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda de l’avinguda Meritxell número 28 al carrer Doctor Molines (a escassos metres de distància) perquè els usuaris puguin entrar i sortir del vehicle amb més seguretat, en una zona més espaiosa. Allà mateix també s’hi ha creat una nova zona de càrrega i descàrrega.

Al número 28 de l’avinguda Meritxell s’hi ha emplaçat ara una parada de taxi.