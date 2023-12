Les curioses imatges del pessebre de Canillo

CanilloEl Pessebre de Canillo ha estat notícia diferents anys per haver estat objecte de vandalismes de diferents tipus. El més famós de tot és el 'segrest' del nen Jesús, tot i que n'hi ha hagut molts altres. Aquest any, però el Pessebre ha augmentat de forma important l'interès per ser visitat en base a unes imatges que ha fet públiques a través de Twitter el farmacèutic Joan Carles Taboada. Les ha qualificat de "pertorbadores".

Les imatges fetes públiques per Taboada: