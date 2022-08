Demanen millors grups a la Festa Major de Sant Julià i el comú respon que són cars

Sant Julià de LóriaEl comú de Sant Julià va fixar unes reunions de poble perquè els ciutadans de la parròquia poguessin valorar com havien estat les festes majors. Dins de les trobades les peticions no han estat unànimes, ja que a vegades fins i tot eren oposats. Allargar l’horari, portar grups de música més coneguts, evitar els gots de plàstic i ampliar els punts d’escombraries. Aquestes han estat algunes de les propostes dels veïns de Sant Julià de Lòria en les reunions de poble convocades expressament per fer valoració de les festes, però al mateix temps hi ha qui també ha demanat controlar més el soroll i els botellons per respectar el descans. S’ha trobat a faltar un punt lila i pel que fa a la punxada a una noia i les alertes de més casos a través de les xarxes, el cònsol major, Josep Majoral, ha tornat a condemnar els fets. La cònsol menor, Mireia Codina, segons recull Andorra Difusió, ha destacat que contractar bandes de prestigi té un cost de 30.000 a 40.000 euros i el comú ha preferit destinar els diners a potenciar altres activitats més familiars i infantils. El cost global de la Festa Major han estat 156.000 euros.