Encamp adjudica el servei del bus a la demanda i hi destinarà 100.000 euros anuals

EncampEl comú d'Encamp ha fet pública aquest dimecres l'adjudicació de la contractació del servei per al transport públic a la demanda a la parròquia (Uclic) per un període d'un any prorrogable i fins a un màxim de tres anys més. Així doncs, segons detalla el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'adjudicació ha recaigut mitjançant un concurs públic a l'empresa Novatel SAU per un import de 104.868 euros anuals.

Paral·lelament, la corporació encampadana també ha fet pública l'adjudicació de la contractació de la plataforma de FEDA Solucions per a la gestió del bus a la demanda. En aquest sentit, el termini de l'adjudicació és d'un any, amb renovació automàtica fins al 4 de febrer del 2027, i representarà un cost de 21.210,57 euros anuals.