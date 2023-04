Encamp incrementa la partida per millorar les voravies fins als 600.000 euros

EncampEl comú d'Encamp ha aprovat un suplement de crèdit de 200.000 euros per a la millora de les voravies de la parròquia, amb el qual l'import total de la partida ascendeix fins als 600.000 euros. Ho ha manifestat durant la sessió de consell de comú d'aquest dijous la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, qui ha explicat que amb la finalització de la temporada d'hivern els tècnics del comú han dut a terme les respectives revisions oculars i han detectat una desena de trams que requereixen actuació. "Per l'estat de les voreres es recomana fer la millora", ha assenyalat, puntualitzant que la partida actual, de 400.000 euros, ja s'ha esgotat amb les actuacions que s'estan duent a terme.

Durant la sessió de consell la corporació ha aprovat l'ampliació de l'enllumenat de Nadal per a la temporada 2023-2024. Tal com ha explicat la mandatària, l'increment a la partida, de 80.000 euros, es du a terme perquè es recuperarà la totalitat de les decoracions lluminoses que hi havia el 2021-2022 gràcies a l'aixecament de les mesures d'estalvi energètic que es va aplicar aquest Nadal arran de l'encariment dels preus de la llum i la crisi energètica. En aquest sentit, Mas ha destacat que el comú ha registrat un estalvi energètic mensual d'entre el 30 i el 33%, "el doble que se'ns demanava".

"El comú està molt conscienciat amb l'estalvi energètic", ha asseverat i ha recordat que en aproximadament dos mesos totes les làmpades de l'enllumenat públic disposaran de llums LED, per la qual cosa es continuarà mantenint un consum reduït. Per la seva banda, el conseller de l'oposició del partit Socialdemòcrata + Independents, David Rios, i la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, han celebrat que es recuperi el 100% de l'enllumenat nadalenc afirmant que, tot i que hi continuarà havent algunes restriccions de consum, l'esperit de festes que denoten, forma part de la creació de l'ambient nadalenc. "Ho volem recuperar perquè és una llàstima que els infants no poguessin gaudir de Nadal amb plenitud", ha dit Vidal.

La sessió d'aquest dijous també ha servit per donar llum verda una nova pròrroga d'un any a la moratòria de l'ordinació de terrasses de l'avinguda d'Encamp del Pas de la Casa. La cònsol ha comentat que l'adaptació va lligada a la remodelació de la via pública i es vol evitar que els restauradors hagin de refer dues vegades les terrasses dels seus establiments. En aquesta línia, Mas ha avançat que si el pressupost ho permet, la voluntat de la corporació és poder redactar el projecte d'obra abans de finalitzar el mandat, però l'execució d'aquest l'haurà de dur a terme la següent administració. "Si tenim temps i pressupost convocarem la redacció del projecte enguany, però l'execució anirà a càrrec del pròxim mandat", ha expressat.

Un altre dels punts aprovats ha estat la creació de l'ordinació que regula la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars d'àmbit comunal, que emana de la Llei de Transparència, accés a la informació pública i govern obert del Govern que regula la participació ciutadana. Mas ha explicat que el reglament els permet apropar el dia a dia de les administracions públiques a la ciutadania i promociona la intervenció de la població en les polítiques públiques. Així doncs, els residents que vulguin facilitar les seves propostes i suggeriments al comú hauran de disposar d'almenys un 10% del cens electoral de la parròquia. "Cal promoure aquesta mena de dinàmiques", ha dit, tot afegint que la corporació ha dut a terme la majoria de les demandes que els infants i joves han fet arribar a través del Consell, com per exemple el nou parc del Pas de la Casa.

Finalment, durant la sessió de consell s'ha permès la modificació de crèdit per als lloguers de diversos terrenys del comú per ajustar les partides a l'increment de l'IPC, ja que en el moment d'aprovar el pressupost es va estimar que la inflació seria del 4,5% i, finalment, el 2022 es va tancar amb un IPC del 7,1.

Acord entre comuns per redactar l'estudi de càrrega urbanística

La cònsol encampadana també ha informat que els comuns d'Encamp, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria han arribat a un acord per encarregar conjuntament l'estudi de capacitat de càrrega màxima de les parròquies en l'àmbit urbanístic. Així doncs, amb l'objectiu d'agilitzar el procés i ser més eficaços, el consell de comú ha aprovat la delegació del procediment a Andorra la Vella perquè sigui qui digui a terme la contractació.

La renovació de la concessió de les pistes a Saetde, a punt de caramel

Qüestionada sobre l'estat de la possible renovació de la gestió de les pistes d'esquí dels sectors Encamp, Grau roig i el Pas de la Casa a Saetde, Mas ha informat que es troba en la fase de conclusions finals i esperen que al llarg de les pròximes setmanes es pugui dur a terme una reunió amb tots els consellers per traspassar la informació i, posteriorment, fer una reunió de poble i prendre una decisió en sessió de consell de comú.