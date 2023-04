Encamp reobrirà l'abocador del Maià aquest dilluns

EncampLes previsions de temps favorables han portat el comú d'Encamp a treballar per avançar l'obertura de l'abocador del Maià després de l'habitual tancament de tots els hiverns, tal com explica RTVA. D'aquesta manera, els camions ja podran començar a accedir-hi per dipositar residus, pedres i terres procedents de la construcció.

El tancament de l'abocador de Beixalís a finals del 2022 ha portat que durant els mesos de neu només estigués obert el de la Rabassa.