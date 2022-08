Enjardinar l'avinguda del Fener costarà 27.000 euros a Escaldes

Escaldes-EngordanyAmb la intenció de donar "més vida, més color i més personalitat" a l'avinguda del Fener el comú d'Escaldes-Engordany ha optat per substituir la moqueta verda que es trobava a les zones enjardinades i l'ha substituït per una sèrie de jardineres on s'han plantat plantes de "diferents mides, textures i colors", tal com han explicat la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell i el cap de jardiners, Llorenç Esquerra.

Abans de dur a terme aquesta acció, que s'emmarca en la voluntat de la corporació actual de "treure el plàstic" de les zones verdes retirant la moqueta verda que hi havia instal·lada en diferents punts, en el cas de l'avinguda del Fener es va fer un estudi d'accessibilitat, perquè sigui universal per "facilitar la circulació" de les persones.

Tal com ha detallat Vendrell la moqueta verda és "molt senzill posar-la" però "molt complicat de treure-la" i al Fener ha estat encara més complex, ja que "sota hi havia formigó" i s'han hagut de fer jardineres amb terra per poder plantar les plantes. El nou enjardinament, que consta de la construcció de les jardineres i la plantació de la vegetació, ha tingut un cost de 27.000 euros, dels quals 22.000 corresponen a les estructures de ferro, un material que s'ha encarit. En el disseny d'aquestes jardineres s'ha tingut en compte que en la part més baixa facin com a màxim deu centímetres tal com ha recomanat l'empresa que ha fet l'estudi d'accessibilitat i d'aquesta manera s'evita que la terra marxi quan plou i que hi hagi d'haver un desnivell que abans provocava que la gent "ensopegués i caigués", tal com ha detallat Vendrell.

A les jardineres s'ha optat per una combinació de plantes que permeten limitar l'aparició de plagues, ja que es combina vegetació de temporada, perenne i aromàtiques. En aquest sentit, Vendrell ha recordat que són des de fa set anys una parròquia "zero pesticides" i que aquesta combinació evitar la proliferació de plagues. En aquest sentit, Esquerra ha detallat que hi ha plantes aromàtiques que afavoreixen els pol·linitzadors i d'altres que "frenen els insectes nocius". També ha destacat que el 90% és vegetació fixa amb la qual cosa només caldrà canviar, segons la temporada, el 10% restant.

La consellera de Medi Ambient escaldenca ha recordat que quan va començar el mandat van iniciar un seguit d'accions per retirar les moquetes de les zones verdes amb actuacions en punts com el Falgueró, el carrer Sant Antoni o la cruïlla de Fiter i Rossell amb el carrer Joan Viladomat.