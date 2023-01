Escaldes-Engordany destaca el bon funcionament del Servei de Circulació davant la queixa d'un empleat

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha manifestat la bona situació que actualment viu el Servei de Circulació davant la queixa d'un empleat per haver recuperat l'obertura d'expedients. Segons han explicat fonts del comú, el departament viu una situació molt millor a la que hi havia a principis del 2020, moment en què l'actual equip polític va constatar deficiències en el servei tenint en compte que en aquell moment hi havia interposades tretze denúncies contra la direcció.

El treballador ha lamentat que "ja fa temps que les coses no van bé en aquest departament", ja que "la deixadesa i confiança plena en persones no qualificades ha demostrat que ha estat pitjor el remei que la malaltia". En contraposició, la corporació ha assegurat que la situació actual ha canviat radicalment i Circulació "és un departament motivat dirigit per un director amb àmplia experiència i vocació de servei públic".

Tot i així, el comú ha recordat que el servei de circulació d'Escaldes-Engordany està format per més de 50 professionals que han de desenvolupar una feina a peu de carrer que, sovint, és complicada. En tot cas, han afirmat que "aquest és un departament que no funcionava i ara funciona i en el qual l'ambient ha canviat radicalment".

Respecte de l'obertura d'expedients, el comú ha destacat que la llei de la funció pública i la llei dels agents de circulació contempla la possibilitat d'obrir un expedient. Tot i això, "són expedients per esbrinar si s'ha produït una mala praxis en el desenvolupament de les seves funcions i, per tant, pot acabar en arxivament o en l'aplicació d'una sanció".

Un altre dels punts qüestionats pel treballador és que quan s'ha intentat demanar explicacions a l'equip comunal, "sempre he tingut silenci administratiu". En aquest sentit, ha afirmat que "aquest equip comunal s'ha aprofitat de la problemàtica dels querellants per donar una imatge de salvadors que ha quedat, com altres, en una promesa electoral". Segons el comú, però, es vol deixar clar que "sempre s'ha rebut els treballadors que ho han demanat, amb els terminis que permet l'agenda dels responsables polítics".