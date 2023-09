Escaldes projecta un aparcament vertical d'entre 200 i 300 places al Falgueró

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany projecta un aparcament vertical al Falgueró per suplir la pèrdua de places davant el desenvolupament d'un projecte urbanístic a la zona. La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, ha explicat a l'ANA que estan treballant en l'elaboració d'un plec de bases per treure el concurs aquest mes de setembre i que les línies mestres del projecte marquen que es pugui edificar sense haver de dur a terme excavació, "per evitar molèsties als pacients del centre mèdic" i que disposi d'entre 200 i 300 places d'estacionament.

"Sabem que avui dia l'aparcament disposa de 158 places, per la qual cosa la nova instal·lació aportarà molts més estacionaments a la zona", ha manifestat. D'aquesta manera, tot i que la voluntat és poder començar els treballs al més aviat possible per garantir que els ciutadans disposin d'espai on deixar els vehicles si han d'anar a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, a causa dels tràmits administratius que comporta l'adjudicació, l'aparcament no seria una realitat fins a l'any vinent, motiu pel qual "estem treballant en alternatives a curt termini" perquè quan comencin les obres els ciutadans "no tinguin un dèficit d'aparcament a la zona".

La cònsol ha posat en relleu que la parcel·la on es durà a terme l'aparcament vertical darrere de l'hospital és propietat del comú escaldenc gràcies a la cessió obligatòria del 15%. A més, també ha recordat que el projecte d'edificació de les torre va ser autoritzat el 2018, durant el darrer mandat de l'ara ministra Trini Marín, i que des de l'actual corporació van començar a buscar i treballar en alternatives per pal·liar la pèrdua d'estacionaments.

Cal recordar que el projecte urbanístic, anomenat comercialment Falgueró Valley View, constarà de tres torres de quinze plantes d'alçada amb aproximadament un centenar d'habitatges d'entre una i quatre habitacions.